49歲女星王俐人近日尺度越來越大，不僅不穿內衣賣吹風機，還登上成人平台SWAG直播，被粉絲認為是為了還債豁出去了，猜測王俐人光靠IG訂閱就能月入70萬元以上。對此，「台灣第一女優」吳夢夢也現身留言討論，她發現王俐人的IG訂閱每月要450元，目前累積2426位粉絲訂閱，等於她一個月就可進帳109萬元，讓吳夢夢也驚呼：「超猛欸」。
王俐人開大尺度直播 粉絲猜測：為了還債
王俐人過去因創業開餐廳失敗，加上被友人哄騙掛名另一間餐廳的負責人，導致她負債金額高達千萬，近年主要靠社群業配、直播賣產品賺錢。最近則因越穿越清涼，被SWAG看上，一連兩晚到SWAG開直播，與男優、女優輪番進行挑逗互動，成為焦點。
一名網友就在Threads發文，直言：「看王俐人直播片段發現她真的是豁出去了，感覺最可能原因是因為負債」，不過他認為外界也不用太擔心王俐人，「最近她IG訂閱也暴漲，目前看她光是訂閱收入，保守一個月有70萬以上，拼一點應該1、2年就可以把負債還完」。
粗估王俐人IG收益破百萬 吳夢夢驚呆：超猛欸
該篇貼文曝光後，吸引1萬人按讚，數百則留言討論，就連女優吳夢夢也出現在留言區。吳夢夢截圖王俐人IG的訂閱頁面，上頭顯示，訂閱月費是台幣450元，目前已訂閱人數有2426人，如果不看扣稅或是手續費，王俐人這個月的訂閱業績就高達109萬，讓吳夢夢也嚇到直呼：「哇！超猛欸。」
據了解，王俐人的IG訂閱服務今年3月才開通，目前或許還沒拿到第一個月的訂閱收入。而根據Meta公告，IG平台不會向創作者抽成訂閱費，但一般粉絲都是透過手機APP進行訂閱及付費的，所以還是會被Apple（iOS）與Google（Android）抽成30%，因此如果以109萬元的訂閱費來計算，王俐人實際到手金額應該是76萬左右，但她目前的訂閱人數還在持續增加中，月收破百萬也非常有可能。
Threads網友看了也紛紛留言誇讚王俐人，「真的很猛」、「她是我小時候的女神」、「10幾年前跟過她賣自製花茶包，收入捐慈善那種，她還親筆回信，字寫的不漂亮也有錯字，但是能感覺出她是單純善良的人，可能因為單純善良，所以揹負那些債務」、「我不得不說，現在自媒體當道，她能把握在這個風口上做這樣的決定是對的」、「祝福她，人生很難，她很負責任」。
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王俐人過去因創業開餐廳失敗，加上被友人哄騙掛名另一間餐廳的負責人，導致她負債金額高達千萬，近年主要靠社群業配、直播賣產品賺錢。最近則因越穿越清涼，被SWAG看上，一連兩晚到SWAG開直播，與男優、女優輪番進行挑逗互動，成為焦點。
一名網友就在Threads發文，直言：「看王俐人直播片段發現她真的是豁出去了，感覺最可能原因是因為負債」，不過他認為外界也不用太擔心王俐人，「最近她IG訂閱也暴漲，目前看她光是訂閱收入，保守一個月有70萬以上，拼一點應該1、2年就可以把負債還完」。
該篇貼文曝光後，吸引1萬人按讚，數百則留言討論，就連女優吳夢夢也出現在留言區。吳夢夢截圖王俐人IG的訂閱頁面，上頭顯示，訂閱月費是台幣450元，目前已訂閱人數有2426人，如果不看扣稅或是手續費，王俐人這個月的訂閱業績就高達109萬，讓吳夢夢也嚇到直呼：「哇！超猛欸。」
據了解，王俐人的IG訂閱服務今年3月才開通，目前或許還沒拿到第一個月的訂閱收入。而根據Meta公告，IG平台不會向創作者抽成訂閱費，但一般粉絲都是透過手機APP進行訂閱及付費的，所以還是會被Apple（iOS）與Google（Android）抽成30%，因此如果以109萬元的訂閱費來計算，王俐人實際到手金額應該是76萬左右，但她目前的訂閱人數還在持續增加中，月收破百萬也非常有可能。
Threads網友看了也紛紛留言誇讚王俐人，「真的很猛」、「她是我小時候的女神」、「10幾年前跟過她賣自製花茶包，收入捐慈善那種，她還親筆回信，字寫的不漂亮也有錯字，但是能感覺出她是單純善良的人，可能因為單純善良，所以揹負那些債務」、「我不得不說，現在自媒體當道，她能把握在這個風口上做這樣的決定是對的」、「祝福她，人生很難，她很負責任」。