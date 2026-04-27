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▲王俐人直播尺度超開，裸上身被男優按摩也不介意。（圖／翻攝自SWAG）

▲吳夢夢和網友們一起討論王俐人的收入，發現在不計抽稅的情況下，王俐人能月入百萬。（圖／翻攝自Threads）

▲吳夢夢被封為「台灣第一女優」很懂成人產業的收入。（圖／吳夢夢臉書）

49歲女星王俐人近日尺度越來越大，不僅不穿內衣賣吹風機，還登上成人平台SWAG直播，被粉絲認為是為了還債豁出去了，猜測王俐人光靠IG訂閱就能月入70萬元以上。對此，「台灣第一女優」吳夢夢也現身留言討論，她發現王俐人的IG訂閱每月要450元，目前累積2426位粉絲訂閱，等於她一個月就可進帳109萬元，讓吳夢夢也驚呼：「超猛欸」。王俐人過去因創業開餐廳失敗，加上被友人哄騙掛名另一間餐廳的負責人，導致她負債金額高達千萬，近年主要靠社群業配、直播賣產品賺錢。最近則因越穿越清涼，被SWAG看上，一連兩晚到SWAG開直播，與男優、女優輪番進行挑逗互動，成為焦點。一名網友就在Threads發文，直言：「看王俐人直播片段發現她真的是豁出去了，感覺最可能原因是因為負債」，不過他認為外界也不用太擔心王俐人，「最近她IG訂閱也暴漲，目前看她光是訂閱收入，保守一個月有70萬以上，拼一點應該1、2年就可以把負債還完」。該篇貼文曝光後，吸引1萬人按讚，數百則留言討論，就連女優吳夢夢也出現在留言區。，讓吳夢夢也嚇到直呼：「哇！超猛欸。」據了解，王俐人的IG訂閱服務今年3月才開通，目前或許還沒拿到第一個月的訂閱收入。而根據Meta公告，IG平台不會向創作者抽成訂閱費，但一般粉絲都是透過手機APP進行訂閱及付費的，所以還是會被Apple（iOS）與Google（Android）抽成30%，Threads網友看了也紛紛留言誇讚王俐人，「真的很猛」、「她是我小時候的女神」、「10幾年前跟過她賣自製花茶包，收入捐慈善那種，她還親筆回信，字寫的不漂亮也有錯字，但是能感覺出她是單純善良的人，可能因為單純善良，所以揹負那些債務」、「我不得不說，現在自媒體當道，她能把握在這個風口上做這樣的決定是對的」、「祝福她，人生很難，她很負責任」。