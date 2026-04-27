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🏀 多倫多暴龍（5） VS 克里夫蘭騎士（4）：

系列賽 2：2 平手

▲暴龍隊英格拉罕（Brandon Ingram）突破騎士隊哈登防守。（圖／美聯／達志影像）

🏀 聖安東尼奧馬刺（2） VS 波特蘭拓荒者（7）：

馬刺取得3：1領先

▲「斑馬」文班亞馬（Victor Wembanyam）先前的傷勢完全不影響他今天表現。（圖／美聯／達志影像）

🏀 波士頓塞爾提克（2） VS 費城76人（7）：

塞爾提克取得3：1領先

▲板凳奇兵普里查德（Payton Pritchard）今天的破天荒砍32分的表現，也證明他在綠衫軍中的價值。（圖／美聯／達志影像）

🏀 休士頓火箭（5） VS 洛杉磯湖人（4）：

湖人取得3：1領先

▲火箭隊湯普森（Amen Thompson）砍全隊最高分，幫助續命再戰。（圖／美聯／達志影像）

NBA美國職籃（National Basketball Association）季後賽首輪於今（27）日戰況進入白熱化階段。東區方面，波士頓塞爾提克展現奪冠大熱門的殘暴火力，憑藉破紀錄的三分球攻勢血洗費城76人，西區賽場「外星人」文班亞馬王者歸來，統治級的防守讓拓荒者全隊深陷絕望。而暴龍隊頂住壓力逆轉騎士，成功將系列賽扳平，讓戰局重新回到原點，命懸一線的休士頓火箭則爆冷擊退洛杉磯湖人，成功頂住壓力續命。多倫多上演防守大戰！暴龍隊與騎士隊在前三節陷入嚴重的投籃低迷，半場結束時暴龍僅以 38：36領先。比賽直到末節才真正引爆，騎士隊雖然在哈登（James Harden）與米契爾（Donovan Mitchell）的帶動下，於最後2分鐘一度取得5分領先，但隨後暴龍展開絕地反擊，趁著米契爾在讀秒階段發生致命失誤，暴龍前鋒巴恩斯（Scottie Barnes）頂住壓力罰球命中，終場暴龍以93：89逆轉擊敗騎士，成功將系列賽扳成2比2平手。騎士隊核心米契爾今日雖貢獻20分，但在最關鍵時刻的處理球瑕疵，讓原本到手的勝利化為烏有。暴龍則是靠著「雙箭頭」出擊，英格拉罕（Brandon Ingram）與巴恩斯全能表現，成為暴龍捍衛主場的大功臣。今日波特蘭主場見證了「斑馬」文班亞馬（Victor Wembanyama）的恐怖統治力。先前因腦震盪協議缺陣的文班亞馬今日王者歸來，儘管馬刺上半場一度落後17分，但在下半場發動攻勢，靠著文班亞馬在防守端的壓制力，以及後衛福克斯（De'Aaron Fox）帶領下，終場以114：93反超並大勝拓荒者，系列賽取得3比1聽牌絕對優勢。拓荒者三強阿夫迪亞（Deni Avdija）、哈勒戴（Jrue Holiday）與葛蘭特（Jerami Grant）雖然合力貢獻63分，但在馬刺窒息式的防守下，進攻仍徹底崩盤，主帥斯普利特（Tiago Splitter）賽後直言面對文班亞馬的護框感到絕望。馬刺全隊下半場打出殘暴攻勢，展現爭冠等級的強大心理素質，距離晉級僅剩一步之遙。今日費城主場見證了一場慘絕人寰的外線震撼教育。儘管76人迎回當家球星恩比德（Joel Embiid）復出，試圖在主場扳平比分，無奈波士頓塞爾提克火力全開，全場狂轟24記三分球，命中率高達45%。塞爾提克從首節便反客為主打出34：18攻勢，板凳奇兵普里查德（Payton Pritchard）更是手感發燙狂砍32分，終場綠衫軍以128：96輕取76人，系列賽正式取得3比1聽牌絕對優勢。76人雖然有恩比德苦撐繳出26分，馬克西（Tyrese Maxey）與喬治（Paul George）也合力貢獻38分，但除了「三巨頭」之外的球員支援趨近於零，全隊板凳得分甚至比普里查德一人還少。塞爾提克雙星塔圖姆（Jayson Tatum）與布朗（Jaylen Brown）穩定發揮合拿50分，全隊光靠外線得分就比對手多出45分。面對被血洗的恥辱與聽牌壓力，76人若無法找回綠葉球員的防守與外線火力，賽季恐將於下一戰畫下句點。面對退無可退的晉級邊緣，休士頓火箭今日在主場展現頑強鬥志！儘管頭號球星杜蘭特（Kevin Durant）因傷缺陣，火箭全隊仍靠著新秀謝潑德（Reed Sheppard）走出冷宮轟下17分，以及湯普森（Amen Thompson）狂砍全隊最高23分的帶領下，終場以115：96擊潰湖人，成功將系列賽追至1比3，避免遭完封的結局。湖人隊今日表現陷入低迷，當家球星詹姆斯（LeBron James）手感冰冷僅進帳10分，且主力中鋒艾頓（Deandre Ayton）在第三節因二級惡意犯規遭驅逐出場，成為比賽轉折點。火箭趁勢發動猛攻，一度領先達21分之多，團隊先發五人得分全數上雙，申京（Alperen Sengun）也在內線穩健貢獻。雙方下一戰將移師洛杉磯，外界高度關注火箭杜蘭特與湖人里夫斯（Austin Reaves）的傷病回歸狀況，將成為火箭能否繼續延長戰線的關鍵。