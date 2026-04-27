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台灣寶可夢中心5月1日新品36款！Little Daydream系列商品超可愛

■5月1日台灣寶可夢中心商品詳細

▲Little Daydream毛絨玩具5款。（圖／台灣寶可夢IG@pokemon_taiwan）

▲Little Daydream吉祥物掛飾3款與收納包2款。（圖／台灣寶可夢IG@pokemon_taiwan）

▲Little Daydream收納包、托特包與手巾。（圖／台灣寶可夢IG@pokemon_taiwan）

▲Little Daydream連帽上衣跟漁夫帽繪製著皮丘夢境。（圖／台灣寶可夢IG@pokemon_taiwan）

▲Little Daydream日用品系列，包含尾立擺鐘、收納盒以及馬克杯湯匙組。（圖／台灣寶可夢IG@pokemon_taiwan）

▲Little Daydream壓克力鑰匙圈以及迷你收納包。（圖／台灣寶可夢IG@pokemon_taiwan）

▲Little Daydream文具日用品系列以及化妝鏡。（圖／台灣寶可夢IG@pokemon_taiwan）

▲Little Daydream文具系列。（圖／台灣寶可夢IG@pokemon_taiwan）

台灣寶可夢中心5月入店整理券發放實施日期

▲台灣寶可夢中心5月行事曆與入店整理券發放時間。（圖／台灣寶可夢IG@pokemon_taiwan）

台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）勞動節連假又有可愛新品上架了！官方今（27）日宣布將在5月1日（五）上架「」系列商品，「和訓練家送的毛絨玩具一起度過日常的寶可夢們」為主題，打造出超可愛的皮丘、小火龍、烏波等絨毛玩具，同時也有免到現場排隊的線上購買方式！台灣寶可夢中心表示，將在2026年5月1日上架新系列「」主題商品，商品包含：像是與喜愛的毛絨玩具一起生活的皮丘、小火龍、烏波、波克比、小卡比獸等毛絨玩具，還有描繪寶可夢們抱著毛絨玩具入睡的可愛圖樣設計商品，例如附口袋毛毯等。此外，還推出了附有熟睡中皮丘吉祥物的連帽上衣與帽子！在表現皮丘夢境的對話框造型貼布上，還畫有皮卡丘喔。或許有一天，皮丘也會變成皮卡丘呢？除此之外，還有許多適合日常使用的商品，超特別的尾立擺鐘也充滿吸引力！如果是週末沒辦法到台北信義區寶可夢中心現場排隊的粉絲也不用擔心，台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）表示，上述商品在PChome 24h購物的「Pokémon Store」將於5月1日（五）16時00分同日在線上販售。毛絨玩具 Little Daydream (共5款) $780吉祥物 Little Daydream (共3款) $430收納包 Little Daydream (共2款) $570托特包 Little Daydream (烏波&沼王布偶) $750【可任選】手巾 Little Daydream (共2款) $190附口袋毛毯 Little Daydream $850連帽上衣 Little Daydream (皮丘) Free Size $1,810漁夫帽 Little Daydream (皮丘) $870桌上型收納盒 Little Daydream $430擺鐘 Little Daydream (尾立) $1,500馬克杯湯匙組 Little Daydream $650迷你收納包 Little Daydream (共6款 隨機) $150壓克力鑰匙圈 Little Daydream (共3款) $180自動鉛筆&雙色原子筆 Little Daydream (共3款) $190造型便條紙 Little Daydream $170附鏡化妝箱 Little Daydream $740貼紙 Little Daydream $200B6雙環筆記本 Little Daydream $240A4文件夾2入組 Little Daydream $170上午10:00入店整理券發放開始上午10:45入店整理券發放結束※依據當日人潮狀況，上述時間有可能前後調整。