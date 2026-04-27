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《天機試煉場》萬神老師權秀珍來台算命 8800元可問20分鐘

韓國實境節目《天機試煉場》以融合命理、靈性與心理洞察的獨特形式迅速爆紅，集結49位韓國頂尖命理師、巫師、塔羅占卜師與相術專家，透過各種命運推演與直覺對決，展開一場關於「命運與人性」的神祕競技，其中「準到爆還進六強」萬神老師權秀珍，今（27）日宣布要來台幫大家算命，開設一對一人生運勢專場，時間為5月27日～5月29日，1次8800元、可問20分鐘，現場會有現場專業翻譯陪同！活動日期：2025年5月27日（星期六）－5月29日（星期一）活動費用：8800元活動地點：台北市（預約後提供詳細地點）活動形式：一對一面談諮詢語言協助：現場專業翻譯陪同權秀珍老師確定將於5月27日來台，展開限量席次一對一人生運勢專場，一場8800元限時20分鐘，她也將首度接受台灣媒體採訪，並參與節目《OMO調查局》錄製，與主持人夏和熙、木木、阿本同台互動，分享韓國命理文化與自身靈性修行的經歷。這次問事活動，全程會安排翻譯在旁協助溝通，讓每位來賓都能與老師進行完整的一對一面談。每場諮詢皆為限量席次，希望讓參與者能更深入體驗韓國命理文化與靈性諮詢的獨特魅力。萬神老師權秀珍是韓國知名的命理專家，在《天機試煉場》以其敏銳直覺與靈性感應備受觀眾關注，也因為精準的結果預測與沉穩氣場，贏得節目前六強，讓她成為討論度極高的代表人物之一。