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金管會上週宣布放寬國內股票型基金及主動式ETF單一持股比例，被認為是台積電條款，因此條款影響，且預估投信增持台積電潛在資金空間高達2000億元，市場今（27）日出現恐慌式賣股，改搶買台積電，使得台積電今日一度來到2330元，再創天價，反觀中小型股血流成河，賣壓沉重。台積電強勢，其他中小型股、中小族群卻慘跌，尤其以CPO族群表現最為弱勢，多檔個股亮燈跌停，穩懋、全新、聯亞、波若威等，股價均在盤中打入跌停板，與台積電形成鮮明對比。半導體設備也慘跌，如汎銓、辛耘，家登、漢唐也收跌，跌幅逾2%。而弘塑跌逾8%、萬潤跌逾7%。低軌衛星股穩懋也跌停，顯示資金集中台積電，壓抑其他族群表現。市場分析，投信為了回補台積電，將賣掉手中其他持股，因此，上週五不少大戶開始倒貨中小型股，卡位台積電，資金從中小型股撤離，轉向台積電等大型股，盤面陷入殘酷的資金排擠戰，個股表現高度分化，市場建議，未來台積電條款上路後，需觀察台股基金及ETF的實際配置變化，以及對台積電股價的持續影響。未來關鍵時點包括後續交易日成交量與法人動向，若買盤延續，可能維持高檔震盪。同時，關注整體市場資金流向，是否持續偏向台積電，潛在風險包括其他族群反彈壓力，或外部因素干擾資金平衡。