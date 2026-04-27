115學年統測昨日圓滿落幕，其中數學A的第一道題目卻引發考生熱議。題型以30名學生點飲料為情境，僅需判讀飲料數量多寡即可作答，不少考生直呼：「簡單到不敢寫」、「看了三遍不敢相信這麼簡單」，甚至反覆確認是否有陷阱。技專校院入學測驗中心表示，此道題目設計目的是透過生活情境呈現統計概念，檢驗考生基本閱讀與判讀能力。台中市立台中家事商業高中數學老師劉裕泉則指出，這屬送分題，目的在確認考生是否閱讀題目。
統測數學A「第一道題目」簡單到像陷阱！一票考生傻眼：智商測驗嗎
一名網友在Threads貼出剛考完的統測數學A第一道題目，並直言「看了三遍還不敢相信這麼簡單」。只見題目為：「有30位同學透過外賣平台下單買飲料，每人點1杯飲料，統計結果為12杯四季春青茶、9杯茉莉綠茶、6杯黑糖珍珠鮮奶、3杯紅茶拿鐵，試問最受這些同學歡迎的飲料為何？」
由於條件清楚、數據直接，沒有複雜計算，不少人認為幾乎「一眼就能判斷答案」，卻也因此懷疑題目是否另有設計。大量考生直言，「最高級的陷阱就是沒有陷阱」、「一定有人不相信自己的答案」、「這題答對率沒100%會很好笑」、「這是智商測驗嗎」、「如果答錯建議國小重讀」。但也有人表示，雖然能迅速看出答案，但仍會再確認總數是否為30杯，避免落入可能的陷阱。
今年統測數學「出題貼近生活」！老師笑了：考驗學生有無閱讀題目
對此，技專校院入學測驗中心說明，本次數學A第一題屬於實作與素養題方面，透過銷售量判讀選擇，以日常外送情境呈現統計概念，讓考生在熟悉生活脈絡中理解數據判讀。而根據《ETtoday新聞雲》報導，數學老師劉裕泉指出，這題確實屬於「只要看懂題目就能作答」的題型，核心在檢驗考生是否確實閱讀題目。
全國教師工會總聯合會分析，數學A試題延續生活化趨勢，數字設計簡化，計算量降低，各章節分布平均，難度屬中偏易，強調基本觀念與實用導向，題型涵蓋面廣且具鑑別度。像第13題以影音平台觀看數討論期望值，第22題透過IG追蹤人數分析統計量，第25題結合聲音音量與強度關係，呈現對數在物理上的應用，強調跨領域與應用能力。
數學A第10題則以車資超過10000元為條件，運用不等式找最佳方案；第11題結合手機密碼設計與重複排列概念；第15題以汽車折舊（每年88%）呈現等比數列應用；第23題則透過穿搭情境，運用排列組合中的加法與乘法原理，讓數學與日常決策結合。
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一名網友在Threads貼出剛考完的統測數學A第一道題目，並直言「看了三遍還不敢相信這麼簡單」。只見題目為：「有30位同學透過外賣平台下單買飲料，每人點1杯飲料，統計結果為12杯四季春青茶、9杯茉莉綠茶、6杯黑糖珍珠鮮奶、3杯紅茶拿鐵，試問最受這些同學歡迎的飲料為何？」
今年統測數學「出題貼近生活」！老師笑了：考驗學生有無閱讀題目
對此，技專校院入學測驗中心說明，本次數學A第一題屬於實作與素養題方面，透過銷售量判讀選擇，以日常外送情境呈現統計概念，讓考生在熟悉生活脈絡中理解數據判讀。而根據《ETtoday新聞雲》報導，數學老師劉裕泉指出，這題確實屬於「只要看懂題目就能作答」的題型，核心在檢驗考生是否確實閱讀題目。
數學A第10題則以車資超過10000元為條件，運用不等式找最佳方案；第11題結合手機密碼設計與重複排列概念；第15題以汽車折舊（每年88%）呈現等比數列應用；第23題則透過穿搭情境，運用排列組合中的加法與乘法原理，讓數學與日常決策結合。