我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王俐人（左）為SWAG帶來驚人流量，平台相較平日顯著成長1.5倍，儼然成為流量密碼。（圖／翻攝自SWAG）

女星王俐人上週末一連兩晚登上SWAG《華語AV復興大作戰》直播間，過程中尺度大開，首日她穿著桃紅色絲質情趣睡衣上陣，大裸上半身讓男優按摩，更疑似走光引發大批網友討論。昨（26）日王俐人則身穿粉色運動內衣搭配熱褲，和女優蘇暢一起大玩「雙人瑜伽」，不僅揮汗濕身，還大方在鏡頭前聊起性經驗，直播影片同時在線人數達 6,629 人，不僅刷新自身首場紀錄，更超越過往來賓館長、統神等話題人物，成為「流量密碼」。王俐人憑著氣質形象以及傲人身材引發關注，上週末首次登上成人平台SWAG，她不僅在鏡頭前大裸上半身讓男優按摩，更不時做出撩人動作，讓觀眾看了十分害羞。而昨晚王俐人換掉性感睡衣，改穿運動內衣搭配熱褲，和女優一起做運動，只見她在瑜伽墊上一邊伸展、對各種煽情動作來者不拒，同時還暢聊性事，直言「亞洲男生普遍都比較不在意前戲，有時候會有點無聊。」跳脫以往清純模樣，王俐人登上SWAG話題滿滿，第二場直播也再創新紀錄，直播最高同時在線人數達 6,629 人，超越首場5,600 人的紀錄，連館長、統神等話題人物也都輸給她。此外，4/26 當日平台流量相較平日顯著成長 1.5 倍，儼然成為流量密碼。然而，王俐人奔放做自己也引來網友正反兩極評價，有些人認同她展現女性魅力和自信，卻也有人留言攻擊，狠酸她是為錢賣肉。對此王俐人則回應：「奶是我的，我要給誰看是我的權利！」認為自己不偷不搶，賺的是正當財。