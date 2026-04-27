新北醫療院所日前發生施打流感疫苗時，發現其中一支GSK流感疫苗有白色混濁，同批號總計回收2642支，疾管署也立即通報食藥署，要求GSK繳交報告。食藥署今（27）日提到，藥廠研判該事件應非生產線的系統性異常，而屬「單一異常」個案；相關疫苗已由GSK公司收回，同批號回收2642支，預計今年會補齊。

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疾管署上個月發布新聞稿表示，新北醫療院所在施打流感疫苗前，發現其中一支GSK流感疫苗有白色混濁，同批號總計回收2642支，分配到14縣市。

食藥署藥品組簡任技正劉佳萍提到，針對「伏流感疫苗（批號 AFLUA915AA）」沉澱混濁案，廠商已如期繳交報告，4月23日檢送報告至食藥署。根據GSK公司回報調查內容，該案內批號疫苗之生產歷程及留樣檢驗紀錄均符合標準，「藥廠研判該事件應非生產線之系統性異常」，而屬單一異常個案。

同批號逾2千支須補回疾管署　食藥署：將再邀集專家會審

劉佳萍說，食藥署於事發後已第一時間要求暫停使用案內批號疫苗，相關疫苗已由GSK公司收回，目前除了此案通報外，全台清查並未接獲其他同批號的類似紀錄。

針對藥廠提交調查報告，劉佳萍說，食藥署後續將邀集品質專家進行專業會審，以確認報告科學性與嚴謹度；若有必要，將要求藥廠進一步補充說明。

疾管署發言人曾淑慧指出，當時所回收的混濁疫苗同批號共2642支，則會需要補回，也預計於今年補齊；她說明，目前流感疫苗剩餘4萬多劑，仍鼓勵高風險民眾可接種疫苗。

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張乃文編輯記者

📍醫藥線記者
📍世新大學新聞學系畢業
📍長期關注公共衛生、醫療政策、疾病防治等
目前跑醫藥線新聞。工作上經常接觸到醫療政策、公共衛生、疾病防治以及臨床新知等，學到許多課本上沒有的知識與故事...