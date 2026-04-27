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▲邊佑錫（右）和IU（左）在劇中先婚後愛。（圖／Disney+）

由IU與邊佑錫主演的韓劇《21世紀大君夫人》開播以來氣勢高昂，最新劇情更是甜度全面升級，隨著兩人在劇中訂婚後感情迅速升溫，第6集兩人更是在遊艇中深吻，還神還原電影《鐵達尼號》傑克與蘿絲的招牌姿勢，播出後收視率更是直接衝破13.4%，創下開播以來最高紀錄，而許多觀眾看完兩人的遊艇熱吻後更是害羞到不敢直視，狂Cue IU現實男友李鐘碩：「千萬不要看！」最新一集中，邊佑錫飾演的理安大君為了拯救IU所飾演的成熙周，不惜飆車只為救美人，讓兩人沒感情的契約婚姻升溫，彼此都對對方動了真感情，因此理安大君在眾多皇族的宴會下，舉著戒指向成熙周求婚：「妳願意跟我成親嗎？」浪漫指數突破天際。隨後成熙周讓理安大君暫時逃離宮廷權力鬥爭，特別安排了一場私人遊艇約會，帶著對方遠離王室束縛，她對大君霸氣表示：「今天不用管規矩，想做什麼就做什麼。」在浪漫氛圍加持下，兩人站上甲板上張開雙臂，神還原電影《鐵達尼號》傑克與蘿絲的招牌姿勢，隨後理安大君深情看著熙周，低聲說出：「妳不是說我想做什麼都可以嗎？」下一秒便深情吻上，上演超浪漫「遊艇之吻」，讓觀眾尖叫不已。這場吻戲播出後立刻引爆粉絲討論，「這是今年最會拍的吻戲」、「IU和邊佑錫火花太強」、「根本偶像劇天花板」、「李鐘碩不要看！」而該集收視也衝上13.4%，創下開播以來最高紀錄，兩人從曖昧拉扯走到正式確認心意，讓大家也都情不自禁投入在劇情中。除了戲內化學反應十足，IU、邊佑錫兩位主演戲外同樣備受關注，邊佑錫受訪時曾坦言，成熙周這樣堅定又溫暖的女性，是自己理想中的結婚對象，超甜蜜深情告白IU讓粉絲都看得臉紅心跳，《21世紀大君夫人》目前於Disney+獨家同步播出，隨著男女主角感情正式開花結果，後續兩人將如何面對宮廷鬥爭及身分阻礙，讓粉絲迫不及待。