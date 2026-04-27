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民眾黨創黨主席柯文哲日前夜赴新光醫院，要求院方解釋病患病情並查看病歷，而此舉引發熱議，包括柯文哲為何能進護理站，徒增醫護人員困擾等討論。對此，柯文哲妻子陳佩琪今（27）日再發聲，直言柯文哲說過，民進黨政府也公然拜託或要求他去看的，也不少呢！陳佩琪今提到，先生過去不論是在醫界25年、或離開醫界這10年來， 被要求去看重症危急的病人是多到不計其數，不知為何常是在晚上時間， 一方面是晚上有空（有酸民問，病人危急，還等你到晚上來啊？她也回覆病人說，若真遇緊急情況，病人自己的VS和R要即刻負起責任去處理) ， 一方面也是白天做醫療處置，併發症通常是晚上才顯現出來。陳佩琪坦言，若是親朋好友、不知名人士請託當然不被爆料，可是知名人物的請託也很多啊， 甚至柯文哲說過，民進黨政府也公然拜託或要求他去看的，也不少呢！（印象最深的是2021年一月軍工廠爆炸， 有官兵嚴重燒燙傷，裝葉克膜搶命）。這種新聞媒體不知寫過多少遍了，也不知道為何這幾天、這種新聞會大到除則數多外， 還占據媒體版面好幾天，且網紅、柯黑、 綠醫還都不夠力， 最後竟還勞煩衛福部長跳下來一起打，「打柯」除比「總統不能出訪」重要外，甚至比「國人吃發芽馬鈴薯」這種民生議題還重要哩。