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監察院說，招標公告階段就明定廠商可以提出優於原方案的替代方案，結果工期的確從8天縮短為6天，新增工項及變更比原規劃增加的670萬費用，由施工廠商吸收。 監察院也說，從頭到尾沒有針對移往提外暫置場破碎另編列運費。 監察院認為，附近古蹟包含北門、臺北郵局、三井倉庫等沒有因為施工而出現損壞。

名嘴李正皓今（27）日爆料，他接獲陳情，內容直指民眾黨創黨主席柯文哲在台北市長任內，忠孝橋引道拆除有施工工法與標案內容不符的狀況，可能圖利拆除廠商皇昌營造金額上億。對此，前民眾黨發言人吳怡萱表示，有人為了攻擊政敵，為了選舉操弄抹黑，故意讓政績蒙上陰影，過去至今他們已經說過很多次，這不只是傷害市政發展，更是讓公務員不敢勇於任事。李正皓今發文直指，柯文哲下一個被辦的案子是什麼？他判斷很可能是由皇昌營造得標的忠孝橋引道拆除工程弊案，因為已經有該案重要關係人於上週遭廉政署約談。針對此事，吳怡萱回應指出，當時議員李慶元質疑官員詐領工程費，但2021年監察院早就調查過認定沒有詐領，現在廉政署又要舊案重查，不知道為何李正皓跟馬郁雯就是特別多這種檢廉的「內幕消息」？只知道這可能又是新一波的司法追殺。吳怡萱指出，廉政署應該出面說明，到底為何重查此事？還原當時李慶元的質疑，2021年的監察院有做出調查結論，結果是「尚難謂橋體節塊未運至堤外暫置區進行破碎涉及詐領」。當時監察院提到3點：據此，吳怡萱表示，各位還記得，為何要縮短工期嗎？因為忠孝橋引道是交通要道，工期拖的越長，交通黑暗期就越多，為了讓用路人能不受影響，特意選在過年期間加速、加快進行，才得以讓北門的重見天日，讓舊城得以復興，周邊成為富有歷史、文化、人文的觀光打卡景點，當時的觀傳局長簡余晏特別找來國家地理頻道拍攝紀錄，讓世界看見台灣的美。吳怡萱痛批，但現在有人卻為了攻擊政敵，為了選舉操弄抹黑，故意讓政績蒙上陰影，過去至今我們已經說過很多次，這不只是傷害市政發展，更是讓公務員不敢勇於任事。若廉政署真的有在調查此案，在司法單位還沒有結論之前，李正皓就直接抹黑成「弊案」，馬郁雯，妳接受你男友這樣污名化選區建設嗎？