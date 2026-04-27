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▲安東尼法奎被稱和《麥可傑克森》結尾一些重拍後放入片中的情節沒什麼關係，仍然因此賺進美元8位數的高酬。（圖／美聯社／達志影像）

▲《麥可傑克森》原先的情節涉及不能拍攝的戀童案，被迫刪掉、重拍補戲。（圖／UIP提供）

▲《麥可傑克森》票房突出，爭議卻也不少，觀眾看完片子大都認為應該會有續集。（圖／UIP提供）

上映以來就引起外界熱烈討論的《麥可傑克森》，全球上映首週票房飆破2.17億美元（約合台幣68.31億），表現極為亮眼。導演安東尼法奎透露原先情節從麥可被控對13歲男孩性侵、他所住的「夢幻莊園」遭警方包圍而展開，結尾也聚焦在這件官司上，卻發現當年的和解條件禁止電影提到那位男孩，不得不重拍部分內容。歐美媒體稱安東尼法奎因爲重拍多賺了1500萬美元（約合台幣4.7億），卻有影劇記者稱他根本沒有參與重拍，早在那時已經跟傑克森家族鬧翻、走人。《麥可傑克森》未上映已先受到各方矚目，因為麥可的一生既輝煌又伴隨一堆爭議，各方好奇主導影片內容的傑克森家族會選擇什麼樣的角度來呈現，結果片子被許多影評人給了不高的分數，認為過度「洗白」、「神化」，但觀眾卻熱情上戲院捧場，直接打臉影評。安東尼法奎把片子被迫重拍的理由講得清楚、明白，觀眾卻想像不到，原來他的這個導演也是「演」給大家看，早在片子製作進入後期，他就已經離開，甚至讓他多賺的那些重拍內容，他一場也沒參與到。根據資深影劇記者傑夫史奈德在YT節目《Hot Mic》上的爆料，安東尼法奎與傑克森家族處得不太好，他們又愛對片子下指導棋，認為是在保護麥可的形象，安東尼法奎覺得超頭大，於是在電影殺青後，他就再也沒回歸，就算要重拍也都丟給製片人葛雷漢金恩處理，對外他則時不時亮相，裝作還跟這部片有緊密的連結，免得讓外界對於片子本身與傑克森家族的干預有負面印象、影響票房。早先美國娛樂報導稱安東尼法奎與葛雷漢金恩，因為《麥可傑克森》重拍、又多了22天的攝製，各自多賺了1500萬與1000萬美元，沒想到葛雷漢是辛苦工作賺到了這一筆高額酬勞，安東尼只需要出出嘴巴、配合受訪、假裝自己有參加，就能輕輕鬆鬆有8位數的大錢入袋，之前就算再怎麼對傑克森家族不滿，此時也該開心接受了。但安東尼法奎還是有證實，如果《麥可傑克森》要出續集、談論他接下來的人生遭遇，目前已經有約1/3部片的素材可以用，他也稱續集要是找別人來執導，會像殺了他一樣難過，可是他沒保證一定會回歸，只表示很願意拍續集，一切都要看他的工作檔期能否有時間。