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▲林襄親自分享練出腹肌的祕訣。（圖／Threads@rocketchen95）

中華職棒味全龍隊啦啦隊「Dragon Beauties小龍女」成員林襄，因甜美長相與火辣好身材而有高人氣。而昨（26）日，有網友PO出一段林襄場邊應援的片段，只見穿著短版上衣，搭配牛仔褲的她，腹肌線條整個超明顯，讓網友超羨慕狂問到底怎麼練，直接釣出林襄本人分享祕訣，透露只要每天睡前5分鐘腹部訓練，靠複利效應慢慢累積，加上稍微的飲食控制，就可以練出好身材，而該貼文也在不到一天就狂吸68萬人搶看。林襄的好身材一直是許多女性模仿的目標，而近日有網友在Threads上，PO出一段林襄穿著緊身短版上衣，搭配牛仔褲的應援片段，只見上圍豐滿的她，腹肌也非常結實，體態相當完美，讓網友忍不住發問：「林襄的腹肌到底怎麼練的…」沒想到該貼文竟直接調出林襄本人出面回應，「每天睡前堅持5分鐘腹部訓練，靠著一點點的複利效應慢慢累積。」除此之外，林襄還會搭配飲食控制，雖然不會刻意限制自己，想吃還是會吃，「對甜的、炸的有意識的少吃一點。」而林襄超自律的方式，也引發許多網友大讚，「妳講的很簡單，但對沒辦法維持自律的人來說很困難，可以自律的堅持才是最厲害的」、「佩服妳的毅力，妳真的很棒」、「自律的人好厲害」、「難怪身材保持這麼好。」短短不到一天的時間，就吸引68萬人搶看女神維持身材的祕訣。林襄在啦啦隊有高人氣，除了舞蹈實力外，她的甜美長相、與好身材，都是眾人關注的焦點之一。而林襄的高人氣，也讓她跨界綜藝與影視圈，雖然搭檔羅志祥主持《綜藝OK啦》不久，節目就停播，但她依然行程不斷。繼2023年出演電影《惡女》、賀歲港片《麻雀女王追男仔》後，林襄今年再度挑戰演技，出演驚悚電影《祭弒》中的神祕角色，讓外界都非常期待，《祭弑》將於4月30日全台上映。