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民進黨立委沈伯洋傳出將競選台北市長，他也積極在社群上改變人設，日前更以新短髮造型亮相，引發熱議，就連前總統、前台北市長陳水扁今（27）日也在社群平台Threads上直呼，勇於承擔的沈伯洋選擇承擔，明知不可為而為之，祝他化不可能為可能，為民進黨拿下第二位的台北市長！有網友昨在Threads上表示，他出生在公教客家人家庭，父母徹徹底底的深藍，從他國小6年級展現出「天然獨」語言時，父親到現在還是跟他說：他是KMT養大的。該網友進一步說，阿扁是他小時候的政治啟蒙偶像，1998年阿扁台北市長連任失利那天，他因為找國小同學聚會出現在台北，「對進步團隊的無情，是偉大城市的象徵」這句話讓他當晚一個高雄人在台北街頭大哭，當時到至今過了20年有餘，他聽到這句話仍然想哭。網友說，謝謝再度活躍的阿扁總統，是阿扁讓他長成勇敢的天然獨，阿扁是他從小到大的政治偶像楷模。該文則隨即吸引到陳水扁親自留言，陳水扁不僅表示，他非常抱歉，阿扁市長做得不夠，1998年連任失利，才讓該網友一個高雄人在台北街頭大哭。早年善良的公教客家人支持KMT 很正常，網友的爸爸、媽媽也沒錯。而這位網友不受深藍家庭影響，國小六年級就成為天然獨，尤屬難能可貴。阿扁跟他致敬和感謝！阿扁更說到，2026台北市長之戰，勇於承擔的沈伯洋選擇承擔，明知不可為而為之，祝他化不可能為可能，為民進黨拿下第二位的台北市長！