OpenAI下一步可能準備進軍手機市場，天風國際證券分析師郭明錤最新發文指出，OpenAI正與聯發科、高通合作開發手機處理器，立訊則擔任獨家系統協力設計與製造商，預計最快於2028年就會出現AI agent手機。
郭明錤指出，根據最新產業調查，OpenAI正與聯發科及高通合作開發手機處理器，立訊則被定位為獨家系統協力設計與製造商，整體專案預計在2028年量產。他也進一步提到，相關規格與供應商拍板時間，預估會落在2026年底到2027年第1季。
AI agent將改寫手機定義
郭明錤認為，AI agent將從根本上重新定義手機，對用戶來說，不需要透過各種App，只要手機一個指令就能叫車、訂餐、搜尋、傳訊、支付等，由AI直接理解用戶需求並執行任務，使用者不用在App之間來回切換，將會徹底翻轉未來手機的運用。
為何OpenAI要做手機？郭明錤提3大原因
對於OpenAI為何要親自跨入手機領域，郭明錤提出3個關鍵理由。首先，唯有同時掌握作業系統與硬體，才能提供完整的AI agent服務；其次，手機是最貼近使用者、最能掌握即時狀態與脈絡資訊的裝置；第三，手機仍是現階段規模最大的消費性裝置，市場量體與商業價值依舊龐大。
郭明錤也分析，未來AI agent手機勢必高度整合雲端與裝置端AI。手機端必須持續理解用戶文本與情境，因此在耗電控制、記憶體分層管理，以及小型模型的即時運作上，將成為處理器設計的關鍵；至於較複雜或高強度的任務，則交由雲端AI執行。
OpenAI硬體布局早有跡象！找蘋果設計之神合作
OpenAI近年積極布局硬體，去年5月宣布與前Apple設計長Jony Ive的團隊深度合作，並表示io Products團隊已正式併入OpenAI；外媒當時也報導，OpenAI以約65億美元規模推進這項交易，目標是打造全新AI硬體產品，如今若再往手機市場延伸，將翻轉手機使用習慣。
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI agent將改寫手機定義
郭明錤認為，AI agent將從根本上重新定義手機，對用戶來說，不需要透過各種App，只要手機一個指令就能叫車、訂餐、搜尋、傳訊、支付等，由AI直接理解用戶需求並執行任務，使用者不用在App之間來回切換，將會徹底翻轉未來手機的運用。
為何OpenAI要做手機？郭明錤提3大原因
對於OpenAI為何要親自跨入手機領域，郭明錤提出3個關鍵理由。首先，唯有同時掌握作業系統與硬體，才能提供完整的AI agent服務；其次，手機是最貼近使用者、最能掌握即時狀態與脈絡資訊的裝置；第三，手機仍是現階段規模最大的消費性裝置，市場量體與商業價值依舊龐大。
郭明錤也分析，未來AI agent手機勢必高度整合雲端與裝置端AI。手機端必須持續理解用戶文本與情境，因此在耗電控制、記憶體分層管理，以及小型模型的即時運作上，將成為處理器設計的關鍵；至於較複雜或高強度的任務，則交由雲端AI執行。
OpenAI硬體布局早有跡象！找蘋果設計之神合作
OpenAI近年積極布局硬體，去年5月宣布與前Apple設計長Jony Ive的團隊深度合作，並表示io Products團隊已正式併入OpenAI；外媒當時也報導，OpenAI以約65億美元規模推進這項交易，目標是打造全新AI硬體產品，如今若再往手機市場延伸，將翻轉手機使用習慣。