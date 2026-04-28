我是廣告 請繼續往下閱讀

▲姚淳耀平時不愛炫富、個性低調，但其實家產雄厚。（圖／記者朱永強攝）

41歲金鐘視帝姚淳耀是演藝圈「股王」，他在台積電每股股價約200元左右時，就入手了10張，大約花費200多萬元。如今因政府放寬ETF持股限制，台積電股價大漲，昨日收在2265元，等於姚淳耀現在手中握有的股票，價值2265萬元，他獲利破千萬，相當驚人，成功靠著台積電股票成為演藝圈隱形富翁。姚淳耀去年10月憑電視劇《我的意外室友》入圍金鐘迷你劇集男主角，電影《我家的事》也讓他入圍金馬最佳男配角，演藝事業如日中天；當時他出面受訪就被問到投資近況，姚淳耀坦言自己手上的10張台積電都沒賣，要放著當老本，為將來做打算。而以今日台積電股價換算，姚淳耀已獲利超過2000萬，相當驚人。至於姚淳耀當初為何會選擇入手台積電，他2年前受訪時透露，因為演藝圈收入不穩定，所以他空閒時，有去社區大學上過一些股票的課，後來就決定買入台積電，當作存錢。他入手時的股價大約都在200元左右，陸續就買了10張；被問到獲利上看8位數，他心情如何時？姚淳耀很低調，只說自己不太懂股票，「就是很佛系啊，因為以前都不懂，就是亂買」。姚淳耀也坦言，自己買股票當然也虧過，不是每次都賺錢，沒有像大家講得那麼厲害。至於有沒有打算賣掉股票後退休，他笑說沒那麼快，他買房有貸款，還是會在演藝圈繼續努力。近年姚淳耀投資理財則走保守路線，只買ETF，沒碰高風險股票。姚淳耀畢業於台北藝術大學，2010年靠著和郭采潔主演的電影《一頁台北》走紅，後來一度轉戰外景節目，主持《在台灣的故事》，獲得第51屆金鐘獎「最佳行腳節目主持人獎」。但姚淳耀還是相當熱愛演戲，所以之後又辭去主持工作，開始拍戲，並在2020年靠著《鏡子森林》中的記者角色，抱回第55屆金鐘獎戲劇節目最佳男主角獎。