物價年年上漲，許多人除了本業之外，還會參與投資，跟隨台股漲幅累積資產，也有人選擇經營副業，讓自己除了原本薪水之外，還有其他收入提升生活品質。美國雜誌《富比士》就點名2026年最賺錢的5種副業，每年收入有機會多出10萬美元（約新台幣315萬元）。
根據美國雜誌《富比士》報導，原本副業只是民眾利用興趣和愛好，賺取額外收入的方式，現在美國已經有73％的民眾認為，副業已經成為「必要」，也讓副業內容變得更多元，越來越多人經營副業來提升收入。《富比士》也點名今年最賺錢的5種副業。
2026年最賺錢5種副業
AI指令工程師
全球進入AI時代，也讓AI指令工程師前景看好，AI指令工程師是為AI平台開發有效的工作流程和指令，幫助企業可以流程自動化、產生內容，提高企業生產力，這項工作時薪可有25美元到200美元（約新台幣786元到6290元），用每周工作10小時來算，一年可賺進10.4萬元（約新台幣327萬元）。
自由網頁與APP開發人員
科技時代，許多企業越來越重視數位形象，網頁設計或應用程式App開發人才備受歡迎，如果有相關技術的民眾，可運用技能創造可觀收入，依照不同項目需求、經驗，時薪約在15美元到200美元之間（約新台幣472元到6290元），以每周工作10小時計算，年收入可達10.4萬美元（約新台幣327萬元）。
線上家教
遠距離教學、線上學習需求在近幾年增加，不少人都會透過網路課程學習新技能，若擔任線上家教老師，可透過在各種平台教授語言、檢定考試、各種科目或專業技能等，賺取薪水，依照科目和客戶群不同，每週10小時年收入就有機會達到10.4萬美元（約新台幣327萬元）。
文案寫手
文案寫手主要是為公司撰寫行銷內容，像是銷售頁面、電子郵件宣傳信、網路文案等，帶動公司銷售，進而增加公司收入。經驗豐富的人時薪約25美元到250美元（約新台幣786元到7863元），若以每周工作10小時來算，年收入可高達13萬美元（約新台幣409萬元）。
自由撰稿和編輯
自由撰稿者或編輯，主要為企業和出版社撰寫和編輯文章、網站內容、新聞、技術文件和其他書面資料。如果擁有某領域的專業知識或提升點閱率的技能，就能獲得更高的收入，每周工作10小時，年收入可以來到5.2萬美元（約新台幣164萬元）。
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2026年最賺錢5種副業
AI指令工程師
全球進入AI時代，也讓AI指令工程師前景看好，AI指令工程師是為AI平台開發有效的工作流程和指令，幫助企業可以流程自動化、產生內容，提高企業生產力，這項工作時薪可有25美元到200美元（約新台幣786元到6290元），用每周工作10小時來算，一年可賺進10.4萬元（約新台幣327萬元）。
科技時代，許多企業越來越重視數位形象，網頁設計或應用程式App開發人才備受歡迎，如果有相關技術的民眾，可運用技能創造可觀收入，依照不同項目需求、經驗，時薪約在15美元到200美元之間（約新台幣472元到6290元），以每周工作10小時計算，年收入可達10.4萬美元（約新台幣327萬元）。
線上家教
遠距離教學、線上學習需求在近幾年增加，不少人都會透過網路課程學習新技能，若擔任線上家教老師，可透過在各種平台教授語言、檢定考試、各種科目或專業技能等，賺取薪水，依照科目和客戶群不同，每週10小時年收入就有機會達到10.4萬美元（約新台幣327萬元）。
文案寫手主要是為公司撰寫行銷內容，像是銷售頁面、電子郵件宣傳信、網路文案等，帶動公司銷售，進而增加公司收入。經驗豐富的人時薪約25美元到250美元（約新台幣786元到7863元），若以每周工作10小時來算，年收入可高達13萬美元（約新台幣409萬元）。
自由撰稿和編輯
自由撰稿者或編輯，主要為企業和出版社撰寫和編輯文章、網站內容、新聞、技術文件和其他書面資料。如果擁有某領域的專業知識或提升點閱率的技能，就能獲得更高的收入，每周工作10小時，年收入可以來到5.2萬美元（約新台幣164萬元）。