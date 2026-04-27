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為響應 2026 世界語音日，台灣音聲醫學研究會於上周六（25日）在台中老虎城威秀影城舉辦世界語音日慶祝活動，由台灣音聲醫學研究會前理事長、現任名譽顧問王仲祺醫師主辦，台中榮總傅雲慶院長、鄒永恩理事長及各大醫院主管也親臨指導祝賀，參與活動者包括中台灣各界醫療專業人士、語言治療師、相關領域夥伴及關心聲音健康的民眾齊聚一堂，透過電影欣賞與交流，提醒大眾重視聲音保健與喉部健康。世界語音日源自 1999 年巴西國家語音日，後續受到多國響應，並於 2002 年逐步成為全球醫師、語言治療師、歌唱教師與聲音工作者共同推動的重要倡議。今年活動特別選擇在影城舉行，並安排動感青春女歌星蔡多多演唱『多多愛你』宣揚和平博愛理念，接著觀賞流行音樂傳奇人物《麥可傑克森》的傳記電影，透過其極具辨識度的歌聲、舞台表演與藝術生命，帶領現場觀眾重新感受聲音所承載的情感、專業與生命故事。活動開場時，王仲祺醫師分享，聲音是人與人交流中最直接、也最具情感溫度的媒介；無論是教師、醫護、業務、客服、主持人，或是每天需要大量說話的工作者，都應建立正確用聲與保養觀念。他也提醒，若出現長時間聲音沙啞、說話費力、喉嚨異物感或聲音改變等情形，應及早尋求專業評估，避免延誤治療時機。現場氣氛溫馨而熱絡，許多與會者在電影放映前彼此交流，分享自身工作與聲音使用經驗。隨著燈光暗下、電影開場，觀眾在大銀幕與環繞音效中，感受一位傳奇表演者如何透過聲音打動世界，也讓今年的世界語音日活動更具臨場感與感染力。台灣音聲醫學研究會已連續第六年舉辦世界語音日慶祝活動，過去曾透過病友會、音樂演出、研討會、醫師合唱等不同形式推廣音聲健康。今年以電影作為媒介，進一步將醫療專業與大眾文化結合，期待讓更多人理解聲音健康與日常生活息息相關，並學會珍惜與照顧自己的聲音。此外，台灣音聲醫學研究會也將持續推動國際專業交流，2026年10月29日至31日將於台中TICEC台中國際會展中心，舉辦由台灣、日本、韓國輪流主辦的「3rd Tri-HNS & 15th EACP」雙年度國際醫學大會。大會結合第三屆Tri-Head and Neck Society台日韓三國頭頸醫學會聯合會議，與第十五屆East Asian Conference on Phonosurgery東亞音聲醫學會議，主題聚焦「頭頸癌病患的嗓音照護：從腫瘤控制到改善生活品質」。除台日韓醫學權威外，也將邀集美國、土耳其等歐美專家與會，並開放全球醫療人員報名參加，促進音聲醫學、頭頸腫瘤治療與生活品質照護之跨國交流。目前大會早鳥報名截止日為6月20日，歡迎相關醫療專業人士踴躍參與。