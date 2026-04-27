在六都工作薪水高低，可能沒辦法代表買房壓力的高低，根據薪資查詢平台「比薪水」數據顯示，台南在薪水和買房壓力之間最平衡，是六都CP值最高的城市，而買房壓力最大的不是台北，而是台中！不僅面臨薪資墊底，房價還節節攀升。
台北房價吃掉購買力 不吃不喝近69年才能買房
根據薪資查詢平台「比薪水」的薪資地圖顯示，六都薪水從高到低分別是，台北市4萬4022元、新北市4萬1880元、桃園市4萬1381元、台南市3萬8214元、高雄市3萬7695元、台中市3萬7512元。但如果計算薪資不吃不喝幾年可以買房，台北是六都中唯一突破50年、高達68.6年才能買房，接著是新北20.9年、台中15.6年、高雄13.9年、桃園11.9年，台南則是11.7年，是買房最輕鬆的直轄市。
可以看出台北薪資雖然是5個直轄市中最高，但是買房壓力遠超過其他五都，高房價已經把薪資購買力消耗完，若要留在台北買房，壓力會非常大，若是台北工作，不在台北買房，以工作機會來說，台北就是最好的選擇。
台南買房、物價壓力小 台中工作最慘
其中台南薪資雖然排在六都中第四，但買房壓力卻是卻小的。根據資料指出，台中市在六都的平均月薪墊底，房價壓力卻在第三，需要不吃不喝15.6年才能買到房，生活壓力僅次於雙北，薪資低、房價高，也讓台中就業吸引力降低，比較適合已經置產，或沒有置產壓力的求職者。
另外，台北薪資雖然高居全台第一，不過薪資差異倍率高達19.8％，4萬4022元的薪水已經比台北67％的勞工高，這代表平均薪資受到高薪族群拉抬；台南薪資差異倍率則僅有5.9倍，高雄則是6.2倍，薪資分布更集中，平均數也更貼近一般勞工的真實收入。
台南近幾年受到科學園區帶動，平均月薪超越高雄，而且物價和房價都還在合理範圍，用工作多久可喝一杯星巴克咖啡計算，台南人只要工作31.8分鐘就能喝到，可以說是薪資漲幅可以跟上物價的城市。
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根據薪資查詢平台「比薪水」的薪資地圖顯示，六都薪水從高到低分別是，台北市4萬4022元、新北市4萬1880元、桃園市4萬1381元、台南市3萬8214元、高雄市3萬7695元、台中市3萬7512元。但如果計算薪資不吃不喝幾年可以買房，台北是六都中唯一突破50年、高達68.6年才能買房，接著是新北20.9年、台中15.6年、高雄13.9年、桃園11.9年，台南則是11.7年，是買房最輕鬆的直轄市。
可以看出台北薪資雖然是5個直轄市中最高，但是買房壓力遠超過其他五都，高房價已經把薪資購買力消耗完，若要留在台北買房，壓力會非常大，若是台北工作，不在台北買房，以工作機會來說，台北就是最好的選擇。
其中台南薪資雖然排在六都中第四，但買房壓力卻是卻小的。根據資料指出，台中市在六都的平均月薪墊底，房價壓力卻在第三，需要不吃不喝15.6年才能買到房，生活壓力僅次於雙北，薪資低、房價高，也讓台中就業吸引力降低，比較適合已經置產，或沒有置產壓力的求職者。
另外，台北薪資雖然高居全台第一，不過薪資差異倍率高達19.8％，4萬4022元的薪水已經比台北67％的勞工高，這代表平均薪資受到高薪族群拉抬；台南薪資差異倍率則僅有5.9倍，高雄則是6.2倍，薪資分布更集中，平均數也更貼近一般勞工的真實收入。
台南近幾年受到科學園區帶動，平均月薪超越高雄，而且物價和房價都還在合理範圍，用工作多久可喝一杯星巴克咖啡計算，台南人只要工作31.8分鐘就能喝到，可以說是薪資漲幅可以跟上物價的城市。