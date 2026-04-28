退休老師竟差點沒錢生活？日本一名68歲的退休男老師，原本有4200萬日圓（約新台幣830萬元）的存款，還有不錯的年金可以領，他卻在短短3年把近1500萬日圓（約新台幣296萬元）通通花完！原來他在退休後，買了頂級攝影器材，還經常飛出國拍照，甚至資助自己孫子私立學校的高額學費，後來因為健康因素，才讓他正視自己的退休金餘額，緊急調整生活花費。
退休教師年金豐厚 大手筆購入攝影器材、出國
根據日本媒體《THE GOLD ONLINE》報導，佐佐木先生（化名）退休前是一名公立國中的數學老師，他在65歲退休時，擁有4200萬日圓（約新台幣830萬元）的存款，每個月還可以領23萬日圓（約新台幣4.5萬元）的退休金，可以說是資產充足，退休生活也可以過得很穩定。
但佐佐木先生在退休後，想要彌補過去遺憾，大手筆購入頂級攝影器材，還經常出國拍照、攝影，在退休後短短1年，就花了近300萬日圓（約新台幣59萬元），佐佐木先生認為，這筆錢花得很值得，畢竟自己辛苦工作35年，退休後就是要好好享受。
金援孫子高昂學費 驚覺老本要沒了
不過佐佐木先生除了犒賞自己，還要支援家庭開支，佐佐木先生心疼女兒在東京生活壓力大，所以表示願意支付孫子私立學校的學費，根據東京行情，私立學校學費動輒超過150萬日圓（約新台幣30萬元），在自己的愛好和支援女兒的花費下，佐佐木先生每年就要燒掉500萬日圓（約新台幣987萬元）的積蓄，也讓他在短短3年，就把近1500萬日圓（約新台幣296萬元）花光。
一直到佐佐木先生膝關節舊傷復發，在規劃未來醫療和長照開銷時，才發現財務缺口已經填不起來，他只能跟女兒表明，沒辦法再支援孫子的學費，並且重新調整生活方式。理財專家也指出，有4成退休公務員都面臨透支危機，在規劃養老生活時，務必控管衝動消費，金援家庭也要量力而為。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據日本媒體《THE GOLD ONLINE》報導，佐佐木先生（化名）退休前是一名公立國中的數學老師，他在65歲退休時，擁有4200萬日圓（約新台幣830萬元）的存款，每個月還可以領23萬日圓（約新台幣4.5萬元）的退休金，可以說是資產充足，退休生活也可以過得很穩定。
但佐佐木先生在退休後，想要彌補過去遺憾，大手筆購入頂級攝影器材，還經常出國拍照、攝影，在退休後短短1年，就花了近300萬日圓（約新台幣59萬元），佐佐木先生認為，這筆錢花得很值得，畢竟自己辛苦工作35年，退休後就是要好好享受。
不過佐佐木先生除了犒賞自己，還要支援家庭開支，佐佐木先生心疼女兒在東京生活壓力大，所以表示願意支付孫子私立學校的學費，根據東京行情，私立學校學費動輒超過150萬日圓（約新台幣30萬元），在自己的愛好和支援女兒的花費下，佐佐木先生每年就要燒掉500萬日圓（約新台幣987萬元）的積蓄，也讓他在短短3年，就把近1500萬日圓（約新台幣296萬元）花光。
一直到佐佐木先生膝關節舊傷復發，在規劃未來醫療和長照開銷時，才發現財務缺口已經填不起來，他只能跟女兒表明，沒辦法再支援孫子的學費，並且重新調整生活方式。理財專家也指出，有4成退休公務員都面臨透支危機，在規劃養老生活時，務必控管衝動消費，金援家庭也要量力而為。