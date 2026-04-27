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2026年底縣市首長大選持續升溫，民進黨台北市長人選遲遲未拍板，不過近來不分區立委沈伯洋的呼聲相當高，新髮型被大讚神似多位國際巨星，甚至還被封為「立院張孝全」，瞬間成為焦點話題。對此，國民黨北市議員參選人李明璇狠酸，拜託，政治可以有立場，但審美不用這麼犧牲，撞臉名單看起來「比一番賞還隨機」。李明璇表示，繼之前把沈伯洋吹捧成「多邊形戰士」之後，現在已經進化到更抽象的境界了，這青鳥的救世主，簡直是「民進黨的超級巨星」。一下說他撞臉韓星裴勇俊、神似車太鉉，甚至是扯像木村拓哉、小泉進次郎。其中，她最不能接受的是，某綠營主持人說：「沈伯洋有像張孝全那樣子的性魅力。」李明璇坦言，張孝全是自己很喜歡的男明星，但聽到這種比喻，真的會讓人有點不舒服。拜託，政治可以有立場，但審美不用這麼犧牲。再這樣下去，沒被點名到的明星可能都要開始懷疑，是不是自己不夠紅才沒被蹭到？畢竟這份名單看起來比一番賞還隨機。李明璇指出，從體育、動漫到音樂甚至是外型，不說是台北市長，還以為是哪個男團練習生的選秀節目，參賽者的自我介紹，滿滿綜藝感，卻完全沒有市政內容。她更建議沈伯洋找個女副市長搭檔，並組團「黑熊餅乾」，還可以連線高雄市長參選人賴瑞隆。最後，李明璇更調侃：「想不到民進黨怎麼輸，不但島嶼天光，根本就要被民進黨島嶼贏光！」