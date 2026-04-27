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▲GD做公益上升到新境界，他直接不捐錢捐出歌曲著作權收益。（IG@8lo8lo8lowme）

韓流天王GD（權志龍、G-Dragon）在樂壇名聞國際，賺得盆滿鉢滿的他做公益也是毫不手軟，每次捐款都是數億韓元為基準在回饋社會，今（27）日韓國遺產廳宣布，國家和GD成立的「Juspeace基金會」達成合作，不同於名人捐出現金單次性做公益，GD直接捐出了代表作的著作權收益，只要有人願意聆聽他製作的歌曲，那這份善心將會永遠持續下去，讓粉絲直呼「這麼多年來沒有愛錯人！」GD於2024年主導成立「Juspeace基金會」，名稱結合Justice（正義）與Peace（和平），象徵希望透過文化影響力推動社會正向改變，不同於一般名人捐款模式，GD選擇將多首代表作的著作權收益捐作基金會資產，以長期穩定收入支持公益運作，創新模式掀起外界關注。聽起來概念有些抽象，不過GD的著作權捐款方式簡單來說就是，假設他在名曲〈無題〉、〈Crooked〉等歌曲的著作權收益中，撥出了一部分用於慈善捐款用，那只要一直有人願意聽GD所製作的歌曲，就算有一天他本人不在這世上了，那他所建立的基金會就能永遠靠收聽他的歌曲來做公益，不過官方並未公開GD捐出的歌曲、比例，因此能計算的公益數字目前無從得知。不僅是捐出歌曲著作權收益，GD還正式與韓國政府單位合作，韓國國家遺產廳今日宣布，確定和Juspeace攜手推動文化保存與世界遺產宣傳工作，其中最受矚目的計畫就是今年7月在釜山舉行的「第48屆聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產委員會」會議，GD也預計參與相關宣傳活動，藉由自身國際知名度，提升全球對世界遺產保護議題的關注。消息曝光後，大批粉絲直呼「這才是真正的國際巨星」、「偶像做到國家級影響力太猛了」，也有人讚嘆GD總能走在時代前端，不只引領潮流，更把影響力延伸至公益與文化領域，從捐款到成立基金會，甚至與國家官方單位合作，也讓外界看見他不同於一般藝人的格局與眼界。