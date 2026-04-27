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經濟部今（27）日正式宣布，成立「量子產業技術推動辦公室（QITPO）」，並強調，這象徵政府推動台灣從「矽島」邁向「量子島」。經濟部部長龔明鑫表示，AI浪潮席捲全球之後，量子科技已成為下一個足以顛覆世界的科技革命。並指出台灣切入量子市場具備三大優勢。第一，量子電腦需在接近絕對零度的極低溫環境運作，而台灣在低溫與常溫間的連接器技術是全球最強，控制晶片與元件也是數一數二，具有技術面的優勢；在製造面，台灣從晶圓代工到異質整合具有世界級水準，也是量子位元製造的關鍵；第三，台廠擅長在系統整合，而這正是量子電腦走向實用化最需要的關鍵能力。龔明鑫說，經濟部布局量子技術與產業，目前已有具體成果，包括開發能承受攝氏零下269度的低溫控制晶片，也與美國SEEQC公司開發量子晶片，和與美國Rigetti Computing公司合作開發低溫模組。為了進一步幫助企業切入量子市場，與國際接軌，並積極取得訂單，經濟部決定成立「量子產業技術推動辦公室」。經濟部產業技術司表示，「量子產業技術推動辦公室」將積極爭取國際量子領頭羊來台灣設立研發據點，並透過經濟部的科專計畫與輔導機制深化產業技術輔導，降低廠商的進入門檻，也會建構跨域交流平臺，透過常態性的論壇與對接會議，縮短產、學、研之間的距離，將技術能量轉化為實質商機。