Windows用戶終於不用被迫更新了！微軟（Microsoft ）近期公布了Windows update更新方案，除了允許用戶無限期延後更新，也將擾人的強制性「關機並更新」移除，還給用戶更新自主權，未來上班族不用再怕被電腦更新卡住，導致下班卻不敢離開辦公室！

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Windows update強制更新再見！微軟公布改善方案

微軟公司在4月24日發出最新公告，針對許多用戶反映Windows update的更新功能造成的困擾，做出了彈性上的改動，還給用戶更多的控制權限，包含以下4項重點更新

一、開機過程中，可以立即跳過更新。

二、根據用戶需要，可以多次延長暫停更新時間，一次最多35天，可無限延長。

三、關機與重新啟動時不再強迫進行更新。

四、更完整的更新說明，讓用戶自行做出安裝決策。

▲Windows update終於將更新自主權還給用戶，未來可以無限期跳過更新，同時關機與重新啟動也不再強制更新。（圖／記者潘毅翻攝）
▲Windows update終於將更新自主權還給用戶，未來可以無限期跳過更新，同時關機與重新啟動也不再強制更新。（圖／記者潘毅翻攝）
微軟補充，Windows update更新之後，將新增「暫停（Pause）」選項。這新功能允許用戶在行事曆上選擇要暫停更新到哪一天，一次最多可暫停35天。

此外，許多上班族最討厭的「關機強迫更新」，也將在這一次更新之後走入歷史，微軟終於還給Windows用戶一個乾淨的關機鍵，讓用戶自行安排更新時間。

▲未來Windows開機過程中，可以立即跳過更新。（圖／Microsoft）
▲未來Windows開機過程中，可以立即跳過更新。（圖／Microsoft）

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潘毅編輯記者

我是潘毅，畢業於文化大學新聞系，踏入媒體圈至今五年，目前是《NOWNEWS》家庭消費中心一員，對於生活、旅遊、3C科技、寵物、動漫及遊戲電競等多元領域的報導都有涉略。

在眾多動漫作品中，我最喜歡的動畫是...