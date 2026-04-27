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Windows update強制更新再見！微軟公布改善方案

4項重點更新

▲Windows update終於將更新自主權還給用戶，未來可以無限期跳過更新，同時關機與重新啟動也不再強制更新。（圖／記者潘毅翻攝）

▲未來Windows開機過程中，可以立即跳過更新。（圖／Microsoft）

Windows用戶終於不用被迫更新了！微軟（Microsoft ）近期公布了Windows update更新方案，除了允許用戶無限期延後更新，也將擾人的強制性「關機並更新」移除，還給用戶更新自主權，未來上班族不用再怕被電腦更新卡住，導致下班卻不敢離開辦公室！微軟公司在4月24日發出最新公告，針對許多用戶反映Windows update的更新功能造成的困擾，做出了彈性上的改動，還給用戶更多的控制權限，包含以下微軟補充，Windows update更新之後，將新增「暫停（Pause）」選項。這新功能允許用戶在行事曆上選擇要暫停更新到哪一天，一次最多可暫停35天。此外，許多上班族最討厭的，也將在這一次更新之後走入歷史，微軟終於還給Windows用戶一個乾淨的關機鍵，讓用戶自行安排更新時間。