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▲詹姆士是台灣知名廚師，近年來轉戰YouTube。（圖／詹姆士FB）

知名廚師詹姆士以精湛廚藝與幽默個性，深受觀眾喜愛。近年詹姆士轉戰YouTube，幕後規劃還都是由28歲女兒鄭羽涵（Iris）操刀。而昨（26）日詹姆士迎來58歲生日，突然感性發文，罕見分享跟女兒合照，透露前幾天跟女兒一起去新加坡工作，每天都早起晚歸一直拍，看到女兒一路上皺眉頭，原以為是想抱怨行程太累，沒想到女兒竟說很謝謝有這樣的爸爸，還心疼爸爸工作辛苦，超溫暖的一席話，讓詹姆士差點掉淚，感嘆是「最好的生日禮物」，許多網友也大讚女兒孝順，直呼：「女兒長大了。」詹姆士在昨日生日當天，發文透露前幾天去新加坡工作，由女兒負責拍攝，6天幾乎都沒停過，就連回程班機上都還在工作，而一路上看到女兒皺著眉頭，讓他以為女兒是想抱怨行程太緊湊，沒想到女兒竟突然說：「我剛剛在回想這一趟，真的很謝謝我有一個這樣的爸爸，讓我看到、也體驗到很多，可能要我很努力很努力之後，才有機會碰到的生活。」除此之外，她還表示體會到爸爸工作的辛苦，「這次我全程跟，其實都有點撐不住了，真的有點心疼你了。」詹姆士當下雖然開玩笑說：「那妳平常是覺得爸爸都很廢嗎？每天回家都躺在沙發看電視。」但其實心裡非常感動，「做爸爸的都懂。那一刻，是真的要忍住，才沒讓眼淚掉下來。」並表示：「這就是我今年，最好的生日禮物了，Happy birthday to me」。父女倆的暖心互動，讓網友也跟著一起感動。詹姆士廚藝精湛，他以擔任節目《型男大主廚》等的固定班底，漸漸為人熟知。而2019年，他正式轉戰YouTube，開設頻道《詹姆士姆士流 James Official》，將過去累積的料理技巧，分享給更多觀眾。而在2020年，女兒鄭羽涵以製作人身分加入爸爸的頻道，親自幫爸爸拍攝、剪輯，將頻道轉變成更符合現代年輕人喜歡的短影音內容。詹姆士多次在公開訪談中表示，女兒對於拍攝細節非常講究。面對習慣電視綜藝節奏的爸爸，她要求拋棄過去為了節目效果而設計的浮誇表現，改以更真實、乾淨、節奏更快的數位影音風格呈現，詹姆士還常開玩笑稱她為「最兇導演」。而在父女的配合下，該頻道如今已正式突破百萬訂閱大關，人氣非常高。