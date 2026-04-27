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▲鄭容和確定出席2026 hito流行音樂獎頒獎典禮，預告挑選了最能展現自己音樂色彩的歌曲來打造這次演出。（圖／Hit Fm聯播網提供）

「2026 hito流行音樂獎」頒獎典禮將於5月23日在台北小巨蛋登場，主辦單位今（27）日公布最新一波卡司名單，周湯豪（NICKTHEREAL）擔綱典禮開場嘉賓，以極具感官震撼的「炸裂式舞台」揭開序幕；海外演出嘉賓迎來韓國大勢人氣樂團CNBLUE主唱、韓流首席全能才子鄭容和擔任表演嘉賓。周湯豪去年發行的全搖滾概念專輯《LOVE RAGE HOPE》，回溯千禧世代（Millennials）致青春的集體記憶，讓大眾看見他在饒舌之外，能完美駕馭全搖滾風格的深厚功力，在各大音樂串流平台蟬聯佳績，無論是數位串流數據或實體話題討論度都展現極高的影響力。周湯豪更強勢入圍2026 hito流行音樂獎「hito最受歡迎男歌手」，專輯主打歌〈我的i〉一舉奪下「2025 hito年度十大華語歌曲」，再次證明他在流行樂壇不可動搖的指標地位。周湯豪表示：「hito流行音樂獎好久不見！很開心再次回到熟悉的台北小巨蛋，我會努力給大家我的全部，為頒獎典禮帶來最嗨的開場演岀！」韓國大勢人氣樂團CNBLUE主唱、韓流首席全能才子鄭容和擔任2026 hito流行音樂獎表演嘉賓，這不僅是鄭容和首度登上台灣大型頒獎典禮舞台，正好與他個人SOLO出道11週年的重要時刻相互契合，消息一出隨即引發歌迷的高度關注。鄭容和自2015年發行首張個人正規專輯《One Fine Day》以來，全心投入的細膩創作與極具渲染力的現場演唱功力，成功征服全球樂迷，2021年他更進軍華語音樂圈，發行《和.唱 STAY IN TOUCH》EP，並挑戰以中文演唱歌曲，再度見證他的音樂實力與樂壇影響力。2025年鄭容和推出全新迷你專輯《One Last Day》並展開週年巡迴演唱會，最終站在香港圓滿落幕。對於受邀2026 hito流行音樂獎，鄭容和表示，能參加如此具有指標性的hito流行音樂獎，由衷感到榮幸，「台北對我而言一直是一個充滿溫暖能量的地方，這次邀約對我來說意義格外重大。」鄭容和說，雖然他曾在台北舉辦過多次個人演唱會與演出，但這是第一次正式參加當地音樂頒獎典禮盛事，心情激動且有些緊張，期待能與很多優秀歌手們交流，親自感受典禮現場火熱氣氛。鄭容和將在2026 hito流行音樂獎帶來什麼樣的精彩表演呈現給觀眾？鄭容和透露：「我思考了很久，希望能散發跟以往演唱會不同的能量，為了長久以來支持我的粉絲們，我挑選了最能展現我音樂色彩的歌曲來打造這次演出。也為了能與典禮觀眾們有更深的共鳴，我準備了一個對粉絲來說非常熟悉的特別舞台。請大家多多期待！」最後鄭容和也跟台灣粉絲感性告白，他表示，出道至今正因為有歌迷們長久以來不變的信任與支持，他才能夠不知疲倦地持續站在舞台上，「大家給予我的愛，永遠是我最大的動力！」他希望透過2026 hito 流行音樂獎的舞台來回報這份愛。期待當天聽到大家的歡呼聲，與大家眼神交流、打招呼。鄭容和暖心表示，請大家一定要保持健康，很快就在台北見面了！「謝謝大家，我愛你們！」