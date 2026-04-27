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近日有網友在社群平台Threads發文指出，一名中國籍配偶疑似於週日晚間闖進新竹市政府，但過程中卻沒被人攔阻，她甚至還在抖音全程直播，逐樓層詳細介紹，引發資安與國安疑慮，更是被一片網友罵爆。對此，新竹市長高虹安強調，新竹州廳為國定古蹟，開放民眾參觀部分區域，至於室內辦公區域則不對外開放，同時設有24小時監控系統。民進黨新竹市議員曾資程強烈抨擊，直指此事凸顯市府行政失能，甚至痛批是「集體瀆職」。他指出，依據《新竹市政府府內大樓門禁管理要點》第7點第4項明文規定，未經同意不得攝影、錄影或錄音，駐衛警察應予以制止或驅離，必要時還須通報政風單位處理。然而實際情況卻是直播行為未受阻止，規範形同虛設。曾資程質疑，外部人士為何能在夜間自由進出市府，甚至進行長時間直播？相關管理機制是否完全失靈？他強調，政府機關的空間配置與動線本就涉及敏感資訊，一旦被完整曝光並傳播至境外平台，恐造成不可逆的資安風險，也對公務人員的辦公安全形成潛在威脅。曾資程呼籲，政風單位應立即介入調查，釐清是否涉及國安疑慮。針對爭議，高虹安今（27）日稍早回應表示，事件拍攝地點所在的新竹州廳為國定古蹟，長期以來在作為市府辦公場所的同時，也兼具對外開放參觀與文化推廣功能。她指出，市府早在民國110年即訂定「府內大樓門禁管理要點」，明確規範開放時段為每日6時至23時，並區分公共開放區域與未對外開放的室內辦公空間。高虹安強調，市府設有24小時駐衛警力與安全監控系統，持續維護場域安全，並重申辦公區域原則上不對外開放。她也表示，歡迎民眾在符合相關規範的前提下，前來參觀這座具有歷史意義的百年古蹟。