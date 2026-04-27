我是廣告 請繼續往下閱讀

▲屏東縣集團婚禮邁入第23屆，邀請30對新人共享幸福時刻。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣政府年度盛事「集團婚禮」將於6月7日在屏東縣民公園C倉庫浪漫登場，今年以「囍愛屏東，幸福相守」為主題，縣長周春米今（27）日宣布多項升級好禮，除提供萬元提貨券與專業婚紗造型服務外，婚禮當日更將抽出日本東京、南韓首爾雙人來回蜜月機票，並加碼夏都住宿券及總價值6萬元家電禮品，從蜜月到新婚生活一次到位。周春米表示，婚姻是人生重要里程碑，集團婚禮不僅是儀式，更代表縣府與鄉親的祝福。透過精緻場域設計與貼心安排，讓新人在溫馨且具質感的氛圍中完成人生大事，留下難忘回憶，也為打造「宜居希望城市」奠定穩固家庭基礎。縣府也持續推動多元育兒支持措施，減輕年輕家庭負擔，設籍屏東的新生兒可申請生育津貼，第1名補助2萬元、第2名以上每名3萬元，另提供80小時到宅母嬰照護服務，從結婚到育兒提供完整支持，營造友善育兒環境。民政處表示，配合「520我愛你」結婚登記熱潮，各戶政事務所設置拍照專區，並推出「禮遇520 幸福密碼」活動，於5月14日至20日完成結婚登記者可獲贈精美禮品，為人生重要時刻增添紀念價值。今年活動以童話風格為主軸，打造夢幻婚禮場景，邀請30對新人在親友見證下攜手邁入人生新篇章。現場除設置「甜蜜頭版報紙拍貼機」，讓新人留下專屬紀念外，另贈象徵圓滿幸福的「巨無霸金囍堡」，寓意婚姻甜蜜豐盛。整體活動結合視覺美學與互動體驗，營造滿滿幸福感。民政處指出，屏東縣集團婚禮自2003年辦理至今邁入第23屆，深受新人喜愛。今年限量30對，只要一方設籍屏東，並於115年3月1日至6月7日完成結婚登記即可報名參加，活動將於4月28日上午10時開放線上報名，詳情可至屏東縣政府民政處官網查詢。