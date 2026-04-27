服務業真的是考驗脾氣的行業！近期有餐廳店員發文抱怨，有客人致電訂位 5 人，到場才發現是5大2小。客人在入座時甚至不滿地質問店家為何「只安排5個座位的位子」，離譜行徑曝光後引爆大批網友傻眼痛批：「奧客都沒有自覺嗎？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
只訂5位到場卻多出2小孩！客人竟嗆：這怎麼坐？

一位餐廳店員近期在社群平台 Threads 上發文抱怨，遇到一組客人在電話預訂時明確表示只有 5 位，結果到場之後才表明是 5 大 2 小。客人在入座時不斷抱怨店家安排的桌子太小、無法容納 7 人的空間，甚至還直接開口嗆店員：「為什麼只有 5 個人的位子？沒留我們 2 個小朋友的位子？」

面對客人無理的質問，讓原 PO 忍不住在內心無奈反嗆：「尊貴的客人，因為你訂 5 位，我不會通靈，所以桌子才會是 5 人位唷！」

▲現在有許多餐廳都會額外準備兒童用座椅，因此多數家長再訂位時都會特別提到是否有小朋友要用餐。（示意圖／翻攝Pexels）
▲現在有許多餐廳都會額外準備兒童用座椅，因此多數家長再訂位時都會特別提到是否有小朋友要用餐。（示意圖／翻攝Pexels）
遇上奧客是日常！服務業心酸引發廣大共鳴

事件曝光後，也立刻引發一票服務業共鳴，「一堆客人都不把小孩當人啊」、「兒童座椅也是要事先安排的，家長自己都不報有沒有孩子，還怪店員」、「首先不管小朋友幾歲，會佔一個位子就算人頭數」、「餐飲跟超商真的是訓練高EQ的地方」。

除此之外，還有許多同行分享相似的奧客行徑遭遇，「今天也才遇到訂4位，我先前也有打過去問會不會改人數，說不會改，後面帶他們入座後才說他們人數變6位」、「常常遇到不預留小孩或嬰兒車位子的家長，是想讓孩子坐腿上嗎」。
 

相關新聞

北台灣有新buffet！5月開幕「每人399元起」被封全台最美湖景餐廳

熱炒店「炒水蓮」是台灣特有菜？外國客一吃就愛上　真實起源曝光

6張1千萬特別獎發票沒人領！5/5就到期了　消費地點、金額一次看

寶可夢中心5月新品36款來了！超可愛皮丘玩偶、尾立擺鐘5/1開賣

潘毅編輯記者

我是潘毅，畢業於文化大學新聞系，踏入媒體圈至今五年，目前是《NOWNEWS》家庭消費中心一員，對於生活、旅遊、3C科技、寵物、動漫及遊戲電競等多元領域的報導都有涉略。

在眾多動漫作品中，我最喜歡的動畫是...