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▲李炳憲牽3歲女兒散步畫面公開。（圖／IG@216jung）

影帝李炳憲家庭生活再度成為話題，他的老婆李珉廷昨（26）日在IG公開了家庭溫馨育兒照，只見李炳憲牽著年僅3歲的小女兒在路上散步，罕見的父女同框瞬間讓廣大網友直呼：「實在是太可愛！」李珉廷公開的照片中可以發現，李炳憲牽著女兒的小手悠閒走在街頭，展現私下真實的一面，他以短褲搭配上衣，再戴著帽子低調遮掩明星光環，就像一般爸爸帶孩子出門散步一樣，再加上他平時在螢幕上多以西裝筆挺、氣場強大的形象示人，因此沒有刻意打扮、自然隨性的「日常爸爸裝」反而成為焦點！而站在李炳憲身旁的小女兒，也緊緊依偎著父親，小小的手掌緊緊抓著爸爸的手，一起散步的牽手照完全展現出他是女兒傻瓜的一面，讓網友紛紛留言表示，「看得出來真的超疼女兒」、「這種日常畫面最幸福」、「爸爸牽著小孩的背影太療癒了。」李炳憲與李珉廷於2013年步入婚姻，這段演藝圈明星夫妻檔一直備受關注，兩人婚後於2015年迎來第一個兒子出生，正式升格為父母；結婚滿10年後，夫妻倆又在2023年12月迎來第二胎女兒誕生，一家四口生活更加圓滿。近年李珉廷也透過個人YouTube頻道《李珉廷MJ》分享不少家庭與育兒日常，讓粉絲得以一窺夫妻倆私下真實生活，她不時談及照顧孩子的點滴，也展現自然親切的一面，這次再加碼公開老公與女兒的父女合照，成功掀起討論熱潮。