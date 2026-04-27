將傳奇巨星生平搬上大銀幕的《麥可傑克森》，上映後掀起觀影熱潮
。許多人看完片子對他最寵愛的黑猩猩「泡泡」充滿好奇， 想知道泡泡在他去世後流落何方？是否由家人妥善照顧？其實泡泡早 他去世前幾年就已經搬到佛羅里達州的一處類人猿中心居住， 目前已經43歲、77公斤，由於年事已高，大多數時間都在睡覺。
泡泡曾是麥可傑克森最愛 已定居佛羅里達州10多年
泡泡曾是全球最知名的黑猩猩，因為牠的主人是超級巨星麥可傑克森
，麥可把牠當自己小孩一樣寵，彼此也留下不少合影。在《 麥可傑克森》中當然有提到泡泡，令觀眾格外好奇牠在沒有麥可的關 愛之後，能否繼續過著舒適的生活？其實這10多年來，已經43歲、77公斤的牠，在佛羅里 達州的日子也算平靜、安詳，與其他同類相處也不錯，所有的花費則 是麥可傑克森的遺產委員會來支付。
看過電影的觀眾就會知道，泡泡是麥可從德州的一處研究設施買下，帶回家中當寵物，他還住在洛杉磯的恩西諾地區時，家裡除了泡泡之外，還有養羊駝、長頸鹿等動物，裡面最受寵的就是泡泡，後來他打造了「夢幻莊園」，也把泡泡帶過去，讓牠睡在嬰兒床。麥可就算前往各地巡演，也常會帶著泡泡同行，1987年，麥可甚至把泡泡帶到大阪，跟市長一起飲茶。
《麥可傑克森》電影用CGI合成畫面 善待動物組織讚賞
但在2003年，隨著泡泡成長為體型龐大且具有攻擊性的成年黑猩猩，不再適合當成寵物在家中飼養，於是先交給加州的一名動物訓練師照料，隔年2004年，轉移至位於佛羅里達州的沃丘拉類人猿中，此後就在那裡定居。麥克過世之前，曾想去探望泡泡，只是突然去世，沒能再見泡泡一面。泡泡小時候曾經被不少攝影機拍過，現在牠卻不喜歡鏡頭，難以拍攝到牠的模樣，牠一看到相機便經常轉過身去，牠也算是黑猩猩中的高齡者。
在《麥可傑克森》中，劇組沒有使用任何活生生的動物，是以CGI畫面來呈現，得到善待動物組織的讚賞。曾經有人發揮創意，寫了一個劇本，透過泡泡的眼光來看麥可傑克森的生活，甚至被選入尚未拍攝卻最有好評的劇本之一，Netflix之後決定將之拍成定格動畫電影，找來《雷神索爾3》塔伊加維迪提掌舵，卻沒能落實，塔伊加與Netflix先後退出此計畫，至今還沒有人接手。
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泡泡曾是全球最知名的黑猩猩，因為牠的主人是超級巨星麥可傑克森
看過電影的觀眾就會知道，泡泡是麥可從德州的一處研究設施買下，帶回家中當寵物，他還住在洛杉磯的恩西諾地區時，家裡除了泡泡之外，還有養羊駝、長頸鹿等動物，裡面最受寵的就是泡泡，後來他打造了「夢幻莊園」，也把泡泡帶過去，讓牠睡在嬰兒床。麥可就算前往各地巡演，也常會帶著泡泡同行，1987年，麥可甚至把泡泡帶到大阪，跟市長一起飲茶。
但在2003年，隨著泡泡成長為體型龐大且具有攻擊性的成年黑猩猩，不再適合當成寵物在家中飼養，於是先交給加州的一名動物訓練師照料，隔年2004年，轉移至位於佛羅里達州的沃丘拉類人猿中，此後就在那裡定居。麥克過世之前，曾想去探望泡泡，只是突然去世，沒能再見泡泡一面。泡泡小時候曾經被不少攝影機拍過，現在牠卻不喜歡鏡頭，難以拍攝到牠的模樣，牠一看到相機便經常轉過身去，牠也算是黑猩猩中的高齡者。
在《麥可傑克森》中，劇組沒有使用任何活生生的動物，是以CGI畫面來呈現，得到善待動物組織的讚賞。曾經有人發揮創意，寫了一個劇本，透過泡泡的眼光來看麥可傑克森的生活，甚至被選入尚未拍攝卻最有好評的劇本之一，Netflix之後決定將之拍成定格動畫電影，找來《雷神索爾3》塔伊加維迪提掌舵，卻沒能落實，塔伊加與Netflix先後退出此計畫，至今還沒有人接手。