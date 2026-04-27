將傳奇巨星生平搬上大銀幕的《麥可傑克森》，上映後掀起觀影熱潮。許多人看完片子對他最寵愛的黑猩猩「泡泡」充滿好奇，想知道泡泡在他去世後流落何方？是否由家人妥善照顧？其實泡泡早他去世前幾年就已經搬到佛羅里達州的一處類人猿中心居住，目前已經43歲、77公斤，由於年事已高，大多數時間都在睡覺。

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▲泡泡現在已經是43歲又重達77公斤的高齡黑猩猩，但十多年來都過著平靜、安詳的生活。（圖／摘自centerforgreatapes.org）
▲泡泡現在已經是43歲又重達77公斤的高齡黑猩猩，但十多年來都過著平靜、安詳的生活。（圖／摘自centerforgreatapes.org）
泡泡曾是麥可傑克森最愛　已定居佛羅里達州10多年

泡泡曾是全球最知名的黑猩猩，因為牠的主人是超級巨星麥可傑克森，麥可把牠當自己小孩一樣寵，彼此也留下不少合影。在《麥可傑克森》中當然有提到泡泡，令觀眾格外好奇牠在沒有麥可的關愛之後，能否繼續過著舒適的生活？其實這10多年來，已經43歲、77公斤的牠，在佛羅里達州的日子也算平靜、安詳，與其他同類相處也不錯，所有的花費則是麥可傑克森的遺產委員會來支付。

看過電影的觀眾就會知道，泡泡是麥可從德州的一處研究設施買下，帶回家中當寵物，他還住在洛杉磯的恩西諾地區時，家裡除了泡泡之外，還有養羊駝、長頸鹿等動物，裡面最受寵的就是泡泡，後來他打造了「夢幻莊園」，也把泡泡帶過去，讓牠睡在嬰兒床。麥可就算前往各地巡演，也常會帶著泡泡同行，1987年，麥可甚至把泡泡帶到大阪，跟市長一起飲茶。

▲著名藝術家傑夫昆斯曾經打造麥可傑克森與泡泡的塑像，在凡爾賽宮陳列。（圖／美聯社／達志影像）
▲著名藝術家傑夫昆斯曾經打造麥可傑克森與泡泡的塑像，在凡爾賽宮陳列。（圖／美聯社／達志影像）
《麥可傑克森》電影用CGI合成畫面　善待動物組織讚賞

但在2003年，隨著泡泡成長為體型龐大且具有攻擊性的成年黑猩猩，不再適合當成寵物在家中飼養，於是先交給加州的一名動物訓練師照料，隔年2004年，轉移至位於佛羅里達州的沃丘拉類人猿中，此後就在那裡定居。麥克過世之前，曾想去探望泡泡，只是突然去世，沒能再見泡泡一面。泡泡小時候曾經被不少攝影機拍過，現在牠卻不喜歡鏡頭，難以拍攝到牠的模樣，牠一看到相機便經常轉過身去，牠也算是黑猩猩中的高齡者。

在《麥可傑克森》中，劇組沒有使用任何活生生的動物，是以CGI畫面來呈現，得到善待動物組織的讚賞。曾經有人發揮創意，寫了一個劇本，透過泡泡的眼光來看麥可傑克森的生活，甚至被選入尚未拍攝卻最有好評的劇本之一，Netflix之後決定將之拍成定格動畫電影，找來《雷神索爾3》塔伊加維迪提掌舵，卻沒能落實，塔伊加與Netflix先後退出此計畫，至今還沒有人接手。

▲《麥可傑克森》裡的泡泡，是透過CGI打造的畫面，沒有用到真的黑猩猩。（圖／摘自IMDb）
▲《麥可傑克森》裡的泡泡，是透過CGI打造的畫面，沒有用到真的黑猩猩。（圖／摘自IMDb）

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蘇詠智編輯記者

畢業於中興大學獸醫系，現為《今日新聞》NOWNEWS娛樂記者，在媒體業工作超過25年，過往聚焦於歐美影視動態、影片票房風向以及各大影展的最新資訊，近來逐步拓展至綜藝節目等新領域，報導涵蓋範圍更全面。

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