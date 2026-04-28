我是廣告 請繼續往下閱讀

▲4月24日中國海警船侵擾金門水域，海巡署全程蒐證併航驅離。（圖／海巡署官網）

▲中國去年底發動「正義使命-2025」聯合軍演，海巡署偵獲海警船配合軍演靠近我北部、東部海域（圖／擷取自海巡署官網）

▲海巡登檢破壞海纜的多哥籍《宏泰58》貨輪（圖／擷取自海巡署官網）

4月 28日即將迎來第一屆海光獎，頒獎台上的掌聲獻給那些長期與海為伍的英雄。然而，隨著中共灰色地帶襲擾加劇，海巡署副署長謝慶欽深知，每一枚頒出獎章的背後，都是弟兄們在海上與壓力博弈的日常。他接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時感性地說，海巡人員24 小時守護台海安全，「這是一場沒有煙硝味的戰爭，同仁每天戰戰兢兢、全力以赴，這是我們的日常。」就在頒獎典禮前夕，4月24日的金門海域颳起8至9級陣風，巨浪拍打著船舷。中國海警船再度挑動敏感神經，趁惡劣海象闖入限制水域。海巡署金馬澎分署第十二巡防區的弟兄，頂著足以翻覆小艇的大浪迅速出擊，強勢並行監控，成功將4艘中國海警船驅離，而這正是謝慶欽口中，日復一日、耗費心神的無聲戰事。在謝慶欽眼中，中國海警船的騷擾只是冰山一角。他攤開資料，細數中共近年來的灰色地帶襲擾，已演變成一套複雜的組合拳。他嚴肅地指出，「對於中共，表面上要麼就越界捕魚，要麼就權宜輪對不對？然後海警船又說它在執法。你看起來它並沒有在作戰。但是這是一場沒有煙硝味的戰爭。」謝慶欽將這些威脅歸類為「六合一」的戰術，包括中國海警船、海警船搭配軍艦、中共科研船、權宜輪、滾裝貨輪和具有民兵身分的越界漁船。他指出，中國海警船幾乎每個星期都會到金門、每個月到東沙島進行襲擾。他透露，光是去年一整年，中國海警船進入金門限制水域就有46趟次，每次4艘海警船，海巡署就要相對應的派出4艘海巡艇1對1併航監控、廣播驅離。謝慶欽說，海巡署原本是海域執法機關，但近年在中共灰色地帶威脅下，任務已經從單純的海上治安執法機關，轉變為維護國安，確保海域治安跟保護人民平安「三安」的角色。面對威脅，海巡秉持「不退讓、不挑釁、不升高衝突」原則，但在海上近距離驅離非常危險，在確保海域管轄權、捍衛國家主權下，又不能製造緊張情勢，必須克制把風險降到最低。即便在如此緊繃的對峙下，海巡仍守著人道底線。謝慶欽感性地提到，救援是不分國界的，「若是中國大陸的船員（遇險），我們都會冒生命危險搜救」，消耗海巡能量其實對兩岸都不利。這種「一邊對峙、一邊救人」的心理拉扯，對於海巡弟兄，也是最真實也最矛盾的日常。這種「克制」背後，是極大的體力與心理消耗。謝慶欽形容這是一場「大衛對抗歌利亞」的戰鬥：「我常講聖經一個故事就是說大衛跟歌利亞。大衛是一個小孩子，歌利亞是一個巨人。這就是不對稱作戰。」面對中共萬噸級的大艦，海巡弟兄不僅要應對體積的壓迫，還要應對對方的消耗戰術。「他們（中國海警船）現在都這樣。兩艘往左，兩艘往右。那就是要消耗我們的能量。」謝慶欽直言，當對岸一次派出 4 艘海警船船時，海巡隊為了維持 1 對 1 的併航，第一線同仁往往必須「停止輪休」，甚至練就精湛的操船技巧，在近距離內驅離對方卻不能發生碰撞，壓力極其巨大。海巡人員的辛苦不只在海面，更在看不見的海底。謝慶欽將海底電纜視為台灣的「數位生命線」，但這條線卻頻頻遭到威脅。他提到去年 2 月發生的「宏泰 58 號」勾斷電纜案，當時海象極其惡劣，同仁為了登檢，幾乎是在搏命。「放小艇一放就翻了」謝慶欽回憶，在 8 至 9 級甚至 10 級的大浪中，巡防艦因為船舷太高無法直接登檢，必須放下小艇，這在當時幾乎是不可能的任務，「凌晨兩點多還是沒辦法，一直等到第三天我們認為海象突然間轉好，就趕快放艇上去登檢。」這種在驚濤駭浪中、於深夜大海登檢的艱辛，是外界難以想像的疲累，卻也是海巡弟兄以命相搏的日常。除了船艇上的肉搏，海巡的辛苦也體現在岸際的監測。台灣1831 公里的海岸線，每一朵浪花都可能隱藏著試圖滲透的小艇。謝慶欽提到，為了守護國家安全，雷達參數必須調得極其靈敏，但這也意味著工作量暴增「海漂垃圾、浪的浪花。……我們參數都要調的，橡皮艇的一半（大小）我們就要去辨識」，大幅增加了基層同仁的工作量，在資訊中進行高強度的判讀，只為了將威脅「攔截在海上，或是阻絕在岸際」。隨著少子化導致人力晉用越來越困難，海巡署正加速轉型「科技輔勤」，預計在2027年前爭取 300 億經費，引進無人機艇和水下裝置，另外也大量建置紅外線熱顯像儀並導入 AI自動監偵跟告警系統，讓監測從偏向人工巡察的海域感知系統，轉換為全天候智慧型偵監系統。「台灣是站在民主國家的第一線對抗威權體制，那海巡是站在台灣的最前線。」謝慶欽語氣堅定。4 月 28 日海光獎的獎章，映照著海巡弟兄被烈日與海風洗禮的黝黑皮膚，那是榮譽，更是這群大衛們在沒有煙硝的戰場中，為兩千三百萬人撐起的平安日常。