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台股今（27）日正式迎接4萬點時代，台積電帶動下，市值雙雄元大台灣50 （0050）、元大台灣50正2（00631L）盤中漲幅雙雙突破5%，於ETF漲勢排行再度稱王，驗證在指數創高的行情架構下「跟著大盤走」的指數化投資，依舊是漲勢核心。台股開盤即上衝千點，市值型、槓桿型ETF表現尤為亮眼，其中00631L開盤不到半小時即飆漲6%，最高股價來到30.43元，再創歷史新高；近期話題超夯的00981A則平盤震盪，盤中一度翻黑，與市值型ETF強勁表現形成鮮明對比。法人分析，台股集中效應持續擴大，金管會開放投信基金單一持股上限從10%上調25%，預期將為權值股引入更多資金，有利0050、00631L。統計00631L至4月27日今年以來上漲73.6%，4月以來上漲41%，顯現當行情「漲多、漲快、漲集中」，被動式ETF能完整參與行情。財經網紅「股癌」謝孟恭也在臉書直言「看來大台積時代勢在必行」，認為未來主動基金經理人操作將更趨於大盤。據集保結算所統計至4月24日當週，00631L投資人數突破15萬人，穩居所有正2 ETF之冠，人氣同步升溫。在權值股主導行情、政策鬆綁、資金集中三大因素下，法人普遍看好以0050為首的市值型ETF將優先受惠，並進一步推升00631L長線表現空間，成為台股多頭趨勢下的關鍵受益族群。