孟加拉近日遭季節性雷雨襲擊，多地發生雷擊事件，至少造成14人死亡。
據路透社報導，孟加拉官員27日表示，突如其來的暴雨伴隨強烈閃電襲擊多個行政區，造成至少14人死亡，當地政府指出，大多數受害者是在開闊農田工作的農民，以及在無遮蔽區域受困的勞工。此外還有數人受傷並被送往鄰近醫院，其中部分傷者傷勢嚴重。
孟加拉每年都有數百人因雷擊死亡，該國在2016年正式將雷擊列為自然災害，當時僅在5月份就有超過200人死亡，甚至曾創下單日82人喪命的慘痛紀錄。
專家指出，致命雷擊事件的增加與森林砍伐有關。由於許多高大樹木消失，導致以往能幫助引雷、讓人類避開閃電傷害的天然屏障不復存在。在4月至6月的季風前季節，雷擊死亡事件相當常見，此時上升的高溫與濕度會形成極度不穩定的天氣條件。
孟加拉國通訊社報導，在過去數日，全國大部分地區都飽受極端高溫折磨，氣溫雖維持在30至37度之間，但體感溫度卻高達41度，嚴重干擾市民的日常生活。26日期待已久的降雨終於為民眾帶來解脫。達卡及其鄰近地區昨日下午因陣風與雷雨導致氣溫驟降。
長期無雨導致葉片布滿灰塵，這場雨不僅洗淨了綠葉，也為深受灌溉用水短缺之苦的農民帶來希望。
該國氣象局發布警告，提醒達卡、朗布爾、邁門辛、拉傑沙希及錫爾赫特在未來48小時內需嚴防西北雷雨。由於北部及鄰近地區可能出現深對流雲系，未來96小時內相關地區可能出現大雨（24小時內44-88毫米）至豪雨（24小時內超過88毫米）。
官方呼籲大眾保持警惕，在雷雨發生時切勿待在開放空間，遠離大樹或電線桿，並避免不必要的出門。
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孟加拉每年都有數百人因雷擊死亡，該國在2016年正式將雷擊列為自然災害，當時僅在5月份就有超過200人死亡，甚至曾創下單日82人喪命的慘痛紀錄。
專家指出，致命雷擊事件的增加與森林砍伐有關。由於許多高大樹木消失，導致以往能幫助引雷、讓人類避開閃電傷害的天然屏障不復存在。在4月至6月的季風前季節，雷擊死亡事件相當常見，此時上升的高溫與濕度會形成極度不穩定的天氣條件。
孟加拉國通訊社報導，在過去數日，全國大部分地區都飽受極端高溫折磨，氣溫雖維持在30至37度之間，但體感溫度卻高達41度，嚴重干擾市民的日常生活。26日期待已久的降雨終於為民眾帶來解脫。達卡及其鄰近地區昨日下午因陣風與雷雨導致氣溫驟降。
長期無雨導致葉片布滿灰塵，這場雨不僅洗淨了綠葉，也為深受灌溉用水短缺之苦的農民帶來希望。
該國氣象局發布警告，提醒達卡、朗布爾、邁門辛、拉傑沙希及錫爾赫特在未來48小時內需嚴防西北雷雨。由於北部及鄰近地區可能出現深對流雲系，未來96小時內相關地區可能出現大雨（24小時內44-88毫米）至豪雨（24小時內超過88毫米）。
官方呼籲大眾保持警惕，在雷雨發生時切勿待在開放空間，遠離大樹或電線桿，並避免不必要的出門。