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黃金獵犬因懷孕被送養！冒大雨狂奔回家見主人

▲狗狗全身毛髮都已經被雨淋濕了，卻還是耐心在門口坐著等待主人現身。（圖／翻攝畫面）

破除棄養魔咒！婦產科醫師破解「懷孕與養狗」迷思

寵物的眼中只有你！近期有主人分享，自己懷孕成為準媽媽之後，家人便將家中的黃金獵犬送給其他人飼養。結果沒過幾天，一個下著大雨的午後，狗狗竟然跑回了老家門口。即便全身毛髮都被雨水淋透，牠卻還是對著門口展露燦笑，耐心等待主人現身的那一刻，彷彿在訴說著：「」這令人心碎的一幕讓主人當場淚流滿面，影片曝光後也讓數萬名網友相當不捨，紛紛直言長輩堅持「」的迷思真的應該被打破。近期在社群網路上，這段狗狗回家的影片引發了廣大共鳴。一位女主人日前懷孕成為準媽媽，家人出於健康與照顧上的考量，決定將家中乖巧的黃金獵犬送給親友幫忙照顧。沒想到，狗狗被送走沒幾天，突然在一場午後大雨中出現在老家門口。即便身上的毛髮早已淋到濕透，牠卻還是展露著招牌的燦笑，耐心等待主人開門。當主人踏出家門見到這一幕時，忍不住流下了感動的淚水，內心也充滿了愧疚。對狗狗來說，牠或許無法理解被「送養」的原因，牠只記得自己曾經生活過的地方，以及那個最熟悉的人。因為有主人的地方，才是牠真正的家。完整畫面曝光後，也讓不少網友直呼「懷孕就要把寵物送走已經是過時觀念了」、「一身濕可憐孩子，希望你主人真能感受到你的情義而善待你」、「什麼理由說不能養都是藉口」、「讓牠回家吧，看了好難受」。社會上常聽到長輩要求晚輩懷孕後就把寵物送走，擔憂會對孕婦與尚未出生的胎兒造成負面影響，但這究竟有沒有科學根據？婦產科醫師黃煌洲曾對此進行詳細解釋。他指出，懷孕期間養寵物確實需要關注「人畜共通傳染病」，並將常見的疑慮分為以下幾點釐清：若孕婦感染弓漿蟲，確實有造成胎兒畸形的風險。因此，會強烈建議有養貓的準媽媽，在孕期進行弓漿蟲感染的評估與血液檢查。雖然狗狗並沒有特別會嚴重影響孕婦的人畜共通傳染病，通常是毛髮或糞便引發過敏，但這其實與孕婦個人體質的關聯性較大。懷孕期間母體產生變化，對外來物的免疫反應本就比較敏感，不該將過敏的罪過全推給毛小孩。醫師強調，真正需要考量的重點在於寵物的「個性與穩定度」。毛小孩是否會對未來的新生兒造成攻擊或安全上的威脅，這才是家長最需要評估的；至於傳染病或過敏的顧慮，只要透過日常清潔與醫療檢查，其實都是可以克服的小問題。