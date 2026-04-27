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記憶體大廠旺宏今（27）日法說會，公布2026年第一季財報，受惠於記憶體市場需求強勁回溫，合併營收104.69億元，季增35%，年增71%，稅後淨利17.79億元，年增每股盈餘（EPS）為0.90元，較去年同期每股虧0.47元虧轉盈，每股淨值攀升至25.58元。旺宏本季獲利翻倍，第一季營業毛利衝上42.71億元，營業毛利率高達40.8%，毛利較前一季大增129%，較去年同期年增高達293%。此外，本季營業淨利達19.33億元，季增593%，年增279%，營業利益率18.5%。進一步檢視各產品線的營收比重與成長動能，NAND本季佔整體營收比重達30%，其季增率高達90%，年增382%。至於核心主力產品NOR型快閃記憶體，目前佔總營收比重達58%，繳出季增31%與年增47%的佳績。而唯讀記憶體（ROM）與晶圓代工業務（FBG）則分別佔營收的8%與4%。旺宏董事長吳敏求表示，公司處在虧轉盈的關鍵時刻，後續毛利率還有改善空間，而NOR Flash與SLC NAND會持續調漲，目前旺宏預計下半年產能利用率可滿載。至於擴產，吳敏求指出，220億元投資將用於eMMC與NAND。不過現在設備供應吃緊，今年可交付有限，明年上半年才會有較大規模交貨。旺宏27日法說前股價亮燈漲停，以145元作收。