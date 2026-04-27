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▲「甜茶」提摩西夏勒梅（左）與女友凱莉珍娜（右）交往，一直被認為彼此不太匹配，據傳他身邊的人更覺得他和凱莉在一起，只會拖垮他的形象跟演藝事業。（圖／美聯社／達志影像）

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▲「甜茶」提摩西夏勒梅正走到事業的關鍵期，身旁人士要他放棄愛情、挽救事業。（圖／美聯社／達志影像）

被視為好萊塢新世紀天王候選人的「甜茶」提摩西夏勒梅，不但連兩屆入圍奧斯卡影帝，主演的《沙丘》系列與《旺卡》在美國都熱賣，實力獲得肯定又通過票房的考驗。然而他和卡戴珊家族小妹凱莉珍娜的戀情，一直引起議論，凱莉近日發布自家服裝品牌的最新廣告畫面，裸露上半身，性感又火辣，和提摩西的文青男神形象，感覺不太匹配。提摩西傳被身旁人士逼迫放棄愛情、挽救事業，讓他壓力山大。提摩西夏勒梅今年以《橫衝直闖》入圍奧斯卡影帝，本來氣勢大好，後來犯了失言風波，稱芭蕾舞與歌劇「已經沒人在乎」，惹來一堆同業的憤怒，差點到手的小金人就這樣意外落空，形象亦受到影響。不過《OK！》稱他身旁人士認為他和凱莉珍娜在一起，原本高雅的文青氣息直接滑落到和爭議不斷、又被看輕的卡戴珊家族綁在一起，趁早分手才能挽救，逼他趕快斬斷情絲，使他面臨龐大壓力。相較於提摩西看似非常風光，凱莉珍娜其實才是兩人之中財產更加豐厚的一方，錢已經多到下半輩子不用愁，據估計在10億美元上下。她自己有彩妝和服飾的品牌，在最新服飾廣告畫面中，她裸著上身、遮住重要部位，大膽、性感卻又不至於穿幫，算是吸睛度十足。提摩西的身家連1億美元的一半都沒有，可是他原本形象極佳、粉絲對他充滿濾鏡，認為凱莉珍娜怎麼看都配不上他，殊不知他竟然還沒放棄與凱莉的交往，讓他們大失所望，揚言脫粉。剛巧提摩西之前的失言，惹毛喜愛歌劇與芭蕾舞的人們，他的形象急速滑落，不少人直呼：「原來他的真面目是這樣。」認為過去錯看了他，想不到他私底下的樣子跟八卦話題纏身的卡戴珊家族沒什麼兩樣，難怪會與凱莉在一起，使得他的身旁人士更堅信他只會被凱莉拖著跌下更低的谷底，一定要趕快分手。而提摩西今年稍早在各大頒獎典禮上，就算上台領獎，也不忘對坐在台下的凱莉致意，看得出他們對彼此的情意，現在一下子要他馬上跟凱莉分手，他也是心不甘情不願，卻也不想面對形象下滑、影響事業的結果。到底分不分，令她傷透腦筋，也無怪乎會覺得超有壓力了。