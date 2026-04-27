台北市文資會議今（27）日正式拍板，坐落於衡陽路與博愛路口、全台第一家百貨公司「菊元百貨店」，在民間團體提出多項新事證後，成功從歷史建築升格為直轄市定古蹟。

我是廣告 請繼續往下閱讀
目前外觀被玻璃帷幕包覆的菊元百貨，在1930年代是全台最重要的商業街地標。它不僅是百貨業的先驅，在建築技術上也極具代表性。建築是當年台北最高建築之一，有「七重天」的稱號，裡頭更設有全台首座供民眾使用的公共電梯（流籠）。

自2017年被登錄為歷史建築後，財團法人台北市古蹟及歷史建築保存基金會持續奔走，經過專案小組多次會勘與審查，委員最終認定其具備跨時代的歷史意義，同意將其指定為古蹟。

菊元百貨創辦人重田榮治的後代代表在會議上分享，當年竹東有一名老先生因為考了全班前兩名，獲老師帶領首次到菊元百貨搭電梯，前一晚家人甚至慎重地為他準備西裝與皮鞋，足見其在當時民眾心中的崇高地位。

榮町商圈暨理事長洪明通指出，菊元百貨開幕於1932年，歷史甚至早於台南知名的林百貨，附近又有古蹟群，未來可望在2032年落成百週年之際完成修復，重現當年榮町商圈的繁華風貌。

相關新聞

抓到盜墓者！623年金門古蹟「陳顯墓」遭盜　台籍嫌犯遭聲押禁見

千年古蹟變戰場！柏威夏寺遭砲火摧殘　聯合國急派專家勘災

越南將翻新七大景點！民眾「憂古蹟被毀」　政府回應了

曾國城演講被當面問「為何要在古蹟抽菸？」尷尬解釋了：我很冤枉

林奇編輯記者

畢業於國立中正大學，曾為財經新聞節目編輯與製作群，深耕台股早盤、即時財經新聞報導。熟悉台灣半導體產業、人工智慧（AI）等市場動態，擅長公司財報、股市走勢解讀。欲將財經數據與市場資訊轉化為易於理解的內容，...