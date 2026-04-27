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台北市文資會議今（27）日正式拍板，坐落於衡陽路與博愛路口、全台第一家百貨公司「菊元百貨店」，在民間團體提出多項新事證後，成功從歷史建築升格為直轄市定古蹟。目前外觀被玻璃帷幕包覆的菊元百貨，在1930年代是全台最重要的商業街地標。它不僅是百貨業的先驅，在建築技術上也極具代表性。建築是當年台北最高建築之一，有「七重天」的稱號，裡頭更設有全台首座供民眾使用的公共電梯（流籠）。自2017年被登錄為歷史建築後，財團法人台北市古蹟及歷史建築保存基金會持續奔走，經過專案小組多次會勘與審查，委員最終認定其具備跨時代的歷史意義，同意將其指定為古蹟。菊元百貨創辦人重田榮治的後代代表在會議上分享，當年竹東有一名老先生因為考了全班前兩名，獲老師帶領首次到菊元百貨搭電梯，前一晚家人甚至慎重地為他準備西裝與皮鞋，足見其在當時民眾心中的崇高地位。榮町商圈暨理事長洪明通指出，菊元百貨開幕於1932年，歷史甚至早於台南知名的林百貨，附近又有古蹟群，未來可望在2032年落成百週年之際完成修復，重現當年榮町商圈的繁華風貌。