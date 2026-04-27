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民進黨立委沈伯洋被視為角逐台北市長的熱門人選，他日前以全新造型驚喜現身，剪去過去標誌性的爆炸頭，改以捲短髮亮相，不僅外型轉變成為話題，也引來部分民進黨支持者在網路上大力稱讚其表現與形象。不過，前立委郭正亮持不同看法，並稱討厭沈伯洋的人太多了，推他出來選北市，恐怕會害民進黨掉2到5席議員。郭正亮27日在政論節目《大新聞大爆卦》中直言，民進黨陣營近期頻頻強調沈伯洋的外型，這也反映出其政治優勢不足，找不到其他優點，只能從形象層面著墨。他認為，若沈伯洋最終獲得提名參選台北市長，反而可能衝擊民進黨議員選情，甚至導致2至5席流失，主因在於對沈反感的選民不在少數，這些人真的投不下去。郭正亮進一步指出，外界對沈伯洋的觀感，未必將其視為典型民進黨候選人，而更傾向認為是被提名的「極端派」代表，這樣的標籤恐對整體選情造成不利影響。針對國民黨立委徐巧芯喊出「松信區5席議員全上」的說法，他也認為，若沈參選，相關效應確實可能發酵。節目主持人馬千惠提到，沈伯洋似乎正在調整個人形象定位？郭正亮則預測，即使轉換人設，未來仍可能出現失言或判斷錯誤的爭議。他同時點名另一位曾被視為潛在人選的民進黨立委吳思瑤，指出在蔣萬安目前聲勢正強的情況下，吳可能顧慮選情不佳，進而影響其立委席次，因此態度相對審慎。