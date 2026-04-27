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60個鎮區實施90天軍事管制

菲律賓作為東南亞國協（ASEAN）的輪值主席國，近日呼籲緬甸釋放更多囚犯，其中包括被罷黜的前領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi），並表示最近的特赦是朝向包容性國家對話邁出的積極一步。根據路透社、聯合早報報導，菲律賓24日在聲明中表示：「我們重申致力於協助身為東協重要組成部分的緬甸，為該國的政治危機達成和平且持久的解決方案。」菲律賓是東南亞國協11個成員國的輪值主席國。翁山蘇姬自其民選政府在2021年政變中被推翻後便一直遭到關押。泰國外長希哈薩克（Sihasak Phuangketkeow）本週在會晤緬甸新任總統敏昂萊（Min Aung Hlaing）時，也討論了她的安危問題。希哈薩克表示，領導2021年政變的敏昂萊告訴他，現年80歲的翁山蘇姬正受到「良好的照顧」，且政府正在為她考慮「好事」，但未具體說明。希哈薩克則表示他已傳達了東協對她福利狀況的關切。翁山蘇姬被控煽動、貪污、選舉舞弊及違反國家機密法等多項罪名，目前正在服27年的刑期。她的盟友稱這些指控具有政治動機，目的是為了排除她的影響力。在她被判入獄之後，外界對她的情況幾乎一無所知。她小兒子阿里斯去年底說，他已經兩年沒有直接收到翁山蘇姬的消息，擔心她可能已經過世。緬甸日前特赦4500多名囚犯，並對翁山蘇姬減刑，她的刑期被縮減了六分之一。此次特赦還釋放了她的盟友、被罷黜的前總統溫敏（Win Myint），他也是翁山蘇姬多場審判中的共同被告。前軍方首腦敏昂萊發動的政變結束了緬甸長達十年的初步民主進程，並引發了大規模抗議與內戰，導致東協介入並將當時的執政將領排除在峰會之外。敏昂萊在最近的就職典禮上表示，他的首要任務是緬甸的和平與和解，並將尋求與東協恢復關係正常化，泰國也已承諾對此提供支持。希哈薩克表示，曼谷願意為對話提供空間，但和平必須由緬甸人民自己決定。他也強調，在東協五點共識框架下取得進展，對於緬甸重新與東協接觸至關重要。儘管敏昂萊多次向區域國家釋放正面訊號，但緬甸內部緊張局勢仍未解除。據緬甸國家媒體報導，敏昂萊頒布新的緊急法令，在60個鎮區實施為期90天軍事管制，當地所有行政和司法權力將移交給新任國防軍總司令耶溫烏。法令涵蓋範圍包括克欽邦、克耶邦、克倫邦、欽邦、撣邦、若開邦，以及實皆、馬圭和曼德勒等衝突頻繁地區。當局說，此舉是為了在這些地區「結束武裝恐怖主義和恢復法治」。