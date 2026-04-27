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鋒面準備通過 周三、周四全台有雨

▲氣象署說明，周一、周二天氣較穩定，周三、周四鋒面通過全台有雨，勞動節連假放晴。（圖／中央氣象署）

勞動節連假還有鋒面接近 一周溫度一次看

▲氣象署指出，本周台灣氣溫日夜溫差大，白天飆破30度，早晚只有20度上下。（圖／中央氣象署）

中央氣象署指出，明（28）日水氣略增，花東與恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其餘地區多雲到晴；周三、周四（4月28日至4月29日）受鋒面與東北季風影響，全台轉雨，西半部易有雷雨，中部以北慎防局部大雨，勞動節連假前段（5月1日至5月2日）天氣回穩，周日（5月3日）再有鋒面接近。氣象署預報員黃恩鴻表示，明天水氣稍微增加，花蓮、台東、恆春半島全天有不定時局部短暫陣雨或雷雨，其它地區多雲到晴、高溫悶熱，僅午後南台灣、山區會有局部短暫雷陣雨。黃恩鴻說明，周三、周四受到鋒面通過、東北季風影響，全台都會下雨，西半部都要留意雷雨出現，中部以北則要嚴防局部大雨，周五勞動節、周六鋒面遠離、水氣減少，全台回歸多雲到晴的穩定天氣，只有東半部、恆春會有零星短暫陣雨。周日勞動節連假最後一天，將會有另一波鋒面接近台灣，導致南台灣出現局部陣雨，其它依舊是多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨。下周一鋒面通過影響，中部以北、宜花重新轉為局部短暫陣雨。一周氣溫方面，明天全台高溫都有30至32度，低溫21至23度，整體日夜溫差大；周三、周四受到下雨、東北季風的影響，中部以北、宜花白天高溫只有22至24度，低溫18至20度；勞動節連假期間回溫，全台高溫回到30度左右，低溫落在21至23度。