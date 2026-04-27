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▲Eve演唱會位置圖、票價。（圖／遠大售票系統）

曾寫出《咒術迴戰》知名神曲〈廻廻奇譚〉的日本創作歌手Eve，繼2024年在Zepp New Taipei創下開賣即秒殺、一票難求的震撼紀錄後，今（27）日宣布於8月15日、16日一連兩天在Zepp New Taipei開唱，消息一出引爆廣大歌迷熱烈討論。本次演出票價共分為2種：1樓站席、2樓座席均為3500元；2樓站席2800元，門票將於5月9日早上11點在Ticket Plus遠大售票系統開賣，喜歡Eve創作歌曲的歌迷千萬別錯過！「Eve Zepp Tour 2026『迴歸』in Taipei」演唱會將於8月15日、16日一連兩天在Zepp New Taipei舉辦，這是繼Eve 2024年來台開唱後，再次回到台灣跟歌迷見面。本次演出票價僅分為2種：1樓站席、2樓座席均為3500元；2樓站席2800元，門票將於5月9日早上11點在Ticket Plus遠大售票系統準時開賣。除了演唱會喜訊，Eve近期發布的最新作品也是話題焦點，他擔任眾所矚目的動畫《魔法帽的工作室》（とんがり帽子のアトリエ） OP主題曲演唱者，新作〈風のアンセム〉（風之頌歌）邀請到了ヨルシカ主唱suis參與，這是兩人繼五年前合作後，再度透過音樂交織出的磅礴之作。Eve感性表示：「魔法絕非特別的力量，而是寄宿在所有持續描繪願望的人們手中。」他希望這首注入「音樂魔法」的頌歌，能傳遞給每位努力追逐光芒的人，歌曲展現了Eve標誌性的奇幻世界觀，目前已在4月14日全面數位上架，讓樂迷感受這股療癒心靈的魔力。Eve的現場演出以華麗的視覺影像與渲染力極強的嗓音著稱，2024的秒殺盛況仍歷歷在目，本次「Eve Zepp Tour 2026『迴歸』in Taipei」精彩可期實在不容錯過，8/15〈六〉、16〈日〉 就在Zepp New Taipei開唱。2026/08/15（六）17:00 入場 / 18:00 開演2026/08/16（日）17:00 入場 / 18:00 開演Zepp New Taipei1 樓站席、2 樓座席：NT$ 3,500；2 樓站席：NT$ 2,8002026/05/09（六）上午 11:00Ticket Plus 遠大售票系統好玩國際文化 / 大國文化