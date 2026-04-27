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▲金娟婷（右）在去年12月嫁給韓華鷹球員河周錫（左）。（圖／金娟婷IG@90_allie）

35歲韓國職棒韓華鷹啦啦隊女神金娟婷，與和樂天巨人啦啦隊長朴騏良、三星獅啦啦隊長李受真、SK飛龍啦啦隊長姜允伊，併稱為第二代啦啦隊4隊長，人氣非常高。而她在去年12月與小4歲韓華鷹球員內野手河周錫結婚，今（27）日受訪時分享婚後5個月的新婚生活，透露因為老公婚後就去海外春訓，所以都分開生活，表示雖然還沒體驗到新婚生活，「但跟談戀愛一樣非常想念對方。」金娟婷今日接受韓媒《XSPORTS NEWS》採訪，透露了與河周錫結婚5個月的新婚生活，她坦言老公在婚後不久就前往海外受訓，自己也為了冬季的賽季要常常前往釜山，所以還沒能體會到新婚生活，不過她也樂觀表示：「但優點是像戀愛時期一樣，會非常想念對方。」而兩人目前分居的另一個原因，就是因為新婚房還在裝潢，「每次去比賽，老公都會住飯店，我則是住在釜山的親戚家，或是啦啦隊成員的宿舍，真的跟戀愛的時候一樣。」而兩人婚後，也被問到是否會影響到比賽或工作，金娟婷也表示雙方都各自為自己的生活忙碌，所以不會影響到本業。除此之外，金娟婷也否認外界對她退休的猜測，「我很喜歡我的工作，老公也非常尊重我，他去年還說很喜歡跟我穿同樣的球衣、在同個場合工作、一起創造好成績，我也是一樣。」透露會繼續以啦啦隊身分活動。金娟婷也感謝韓華鷹可以讓她繼續為球隊效力。金娟婷也自爆與河周錫祕戀5年期間，都沒有被發現，就連經紀公司與啦啦隊成員都不知道，但因為有選手不能與啦啦隊戀愛的規定，加上自己又是隊長，所以一直感到非常愧疚。在宣布結婚消息時，金娟婷還兩天把手機關機地躲起來，「因為老公在一旁的鼓勵，我才能鼓起勇氣，接受大家的祝福。」金娟婷在2007年投身啦啦隊行業，她曾為多支球隊效力，包括蔚山現代摩比斯太陽神、釜山樂天巨人、NC恐龍等，2017年重返韓華鷹應援至今。她還在2023年受中華職棒樂天桃猿隊的邀請來台，參加該隊主題日「辣年糕趴（Korea Party）」。雖然金娟婷已在去年結婚，但仍是韓華鷹啦啦隊的靈魂人物之一。河周錫是韓國職棒韓華鷹隊的內野手，在2012年選秀中以第一輪第一順位被選中，曾是主力游擊手與隊長。他以具潛力的打擊和守備聞名，但職業生涯因2022年酒駕禁賽與傷勢停滯，在2024年的球季乏人問津，直到2025年1月簽署了自由球員（FA）合約，才重返韓華鷹。