「2026新北市紀錄片獎」優選作品今（25）日正式揭曉！新北市紀錄片獎比照國際提案形式，於國家電影及視聽文化中心舉辦為期三天的公開提案會，共26組入圍團隊角逐12部「新北市紀錄片獎」及 1 部「齊柏林環境紀錄獎」優選名單，優選團隊將獲得新臺幣35萬元拍攝基金，協助紀錄片工作者將創意落地，讓優秀影像人才從新北出發。
新北市副市長朱惕之表示，「新北市紀錄片獎」今年邁入第16年，是台灣紀錄片界的重要平台，迄今已協助逾百位導演完成159部紀實短片，並有多部影片發展成長片走進電影院，獲得國內外獎項肯定，如《雪水消融的季節》、《大風之島》等。另外，朱惕之感謝所有團隊的參與，市府也將持續挹注資源，肩負起台灣紀實影像推手角色，讓台灣原創影像持續被記錄並走向國際，將台灣紀實能量傳遞到全世界。
新北市新聞局長李利貞指出，今年新北市紀錄片獎持續與看見．齊柏林基金會合作設立「齊柏林環境紀錄獎」，鼓勵創作者關注環境議題。此外，13部優選團隊後續將進入為期半年的製作期，市府將辦理監製工作坊，邀請業界紀錄片導演等專業講師提供優選團隊製作輔導，並有機會參與由CNEX辦理的華人紀錄片提案大會（CCDF），協助優選影片爭取更多國際舞台。
看見．齊柏林基金會副執行長林穎儀表示，影像具備穿透人心的力量，期待優選團隊能承襲齊柏林導演「讓影像成為改變起點」的精神，透過鏡頭的觀點，引領大眾以不同的視角重新建立與土地的連結，並轉化為守護環境的具體行動。
新聞局補充，本屆公開提案會評審包括周文欽、林靖傑、黃嘉俊、曾威量、賀照緹、盧盈良等資深影像工作者及製作人于立平，創作者們透過與評審團面對面提問詢答、彼此激盪，讓影像觀點在對話中更顯立體，展現出台灣紀實影像厚實生命力。新北市紀錄片獎將持續陪伴所有紀錄片工作者，記錄下更多屬於這片土地的真實感動。更多活動訊息請上官網或臉書搜尋「感動，無所不在！」。
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看見．齊柏林基金會副執行長林穎儀表示，影像具備穿透人心的力量，期待優選團隊能承襲齊柏林導演「讓影像成為改變起點」的精神，透過鏡頭的觀點，引領大眾以不同的視角重新建立與土地的連結，並轉化為守護環境的具體行動。