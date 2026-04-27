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台北市文化資產審議委員會今（27）日召開會議，針對大同區「迪化街1段131號店屋」進行文化資產價值審議。經委員充分討論與投票後，最終以16票同意、1票不同意的票數，正式通過將該建物登錄為台北市歷史建築，讓大稻埕的百年風華再添一處珍貴記憶。這棟位於迪化街中街的店屋，其所有權人最初於2025年10月20日提出文資價值審查申請，並於今年2月進一步補充該建物與行天宮歷史發展的淵源。經文化資產輔導平台協助所有權人調查，現有文獻及史料，尚無直接證據可明確證實與行天宮的淵源。根據文資會的登錄理由，該建物具備高度的「建築史與技術史價值」。在結構與內裝上，這棟磚木造建物至今仍保留了室內樓板木桁、樓梯及部分門窗的原貌。其外觀立面則展現了日治大正時期紅磚建築的典型特色，山牆氣派且裝飾精美，門額上題有「東泰」二字；立面分割比例良好，並帶有卷草花環、苕莨葉、菊花等多樣紋飾，三樓花台更呈現優雅的三段圓弧形與細緻雕塑。紅磚與白色水平帶相間的立柱，完整見證了當時的建築美學與營造工藝。此外，在「地區性建造物類型特色」方面，該案位處的迪化街中街，是清代迪化街最早成形的街區之一，鄰近清代原媽祖宮（現慈聖宮）的舊址，同時也是日本時代大稻埕地區最重要的商業核心。文資委員指出，該建物格局為傳統的二進一過水三層樓連棟店屋，其「四柱三窗」的立面與裝飾極具代表性，不僅充分展現了迪化街傳統建造物的風貌，更是該地區商業發展史的實體見證。