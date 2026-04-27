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▲張嘉郡表示為了加速進度，她多次邀集交通部與鐵道局現地會勘。（圖／張嘉郡臉書）

雲林斗六人期盼30年的鐵路高架化計畫迎來重大突破，交通部於今（27）日正式通過「斗六市區鐵路立體化」可行性研究報告，後續將報請行政院核定。雲林縣長張麗善親自率領團隊北上爭取，長期推動此案的立委張嘉郡也到場表達訴求，強調這項計畫是改善斗六交通、促進城市發展的關鍵里程碑。這項計畫自2020年進入中央審查後，因涉及台鐵路線配置、安全施工與臨時平交道設置等複雜技術問題，歷經多次協商與調整。立委張嘉郡指出，斗六市區鐵路長期分割城市空間，平交道更是交通安全的隱憂，多年來發生多起傷亡事故。為了加速進度，她多次邀集交通部與鐵道局現地會勘，終於在去年達成共識，讓計畫順利進入最後核定階段。未來計畫若經行政院核定並完工，將能移除斗六市區內的7處平交道、2處地下道及3處陸橋，解決交通塞車與安全問題。張嘉郡強調，鐵路高架化後不僅能縫合被切割的城市土地，讓都市發展不再受限，更能帶動斗六整體的轉型升級。她呼籲行政院能體諒地方需求，盡速核定啟動工程，給斗六市民一條安全回家的路。