今（27）日是週一上班日，卻有民眾遭遇內壢的中華路比平常還要塞，想從內壢前站橫跨平交道到後站的車輛塞滿整條路。光是想跨過平交道，等上半小時能通過就已經算快了！事實上，這是受到台鐵內壢段臨時軌工程的影響，「慢行管控」將持續實施至 6 月 7 日。可預期桃園內壢的交通將處於一段更為壅塞的黑暗期。
內壢交通黑暗期來了！在地人想過平交道等半小時
今（27）日許多內壢民眾出門時發現，原本車流量就很大的台 1 線內壢路段，從上午開始只要想跨越平交道，就會湧現大量等待車潮。許多在地人在社團「內壢大小事」無奈地抱怨：「內壢中華路交通黑暗期來了」、「今天怎麼比平常更塞啊？」「塞得很嚴重，等過平交道至少半小時」、「每 3 分鐘就有一列火車通過，排隊車陣根本沒減少多少」、「內壢人下班要回家的通勤時間又要拉得更長了」、「在內壢上班真累，每天都在玩塞車遊戲」、「家人在內壢工業區上班，跟同事同時間下班，同事已經回到觀音的家都洗好澡了，家人竟然還沒回到內壢的家。」
塞車關鍵原因曝光！內壢人要忍耐到 6 月 7 日
事實上，今日開始內壢地區前後站會特別塞車的原因，主要是受到「內壢段臨時軌第 1 階段」工程切換施工影響。雖然工程已在上週末兩天順利完成，但後續為確保行車安全的「慢行管控」將長達 44 天。
台鐵表示，一直到 6 月 7 日，為確保路線切換後的行車絕對安全，各級列車行經內壢臨時軌路段時，都會將列車速度放慢，降至時速 40 至 60 公里。這項管控措施也讓每列行經該路段的列車，預估將延誤 3 至 5 分鐘。
這樣的減速也造成了連鎖的骨牌效應，並將持續40多天，「基隆－新竹」區間的各級列車皆可能受到影響。因此，除了內壢在地人必須忍耐塞車陣痛期之外，其他縣市的通勤族若搭乘的火車班次會行經內壢段，也建議必須提早 5 分鐘出門，避免因列車慢行而耽誤行程遲到。
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今（27）日許多內壢民眾出門時發現，原本車流量就很大的台 1 線內壢路段，從上午開始只要想跨越平交道，就會湧現大量等待車潮。許多在地人在社團「內壢大小事」無奈地抱怨：「內壢中華路交通黑暗期來了」、「今天怎麼比平常更塞啊？」「塞得很嚴重，等過平交道至少半小時」、「每 3 分鐘就有一列火車通過，排隊車陣根本沒減少多少」、「內壢人下班要回家的通勤時間又要拉得更長了」、「在內壢上班真累，每天都在玩塞車遊戲」、「家人在內壢工業區上班，跟同事同時間下班，同事已經回到觀音的家都洗好澡了，家人竟然還沒回到內壢的家。」
事實上，今日開始內壢地區前後站會特別塞車的原因，主要是受到「內壢段臨時軌第 1 階段」工程切換施工影響。雖然工程已在上週末兩天順利完成，但後續為確保行車安全的「慢行管控」將長達 44 天。
台鐵表示，一直到 6 月 7 日，為確保路線切換後的行車絕對安全，各級列車行經內壢臨時軌路段時，都會將列車速度放慢，降至時速 40 至 60 公里。這項管控措施也讓每列行經該路段的列車，預估將延誤 3 至 5 分鐘。