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民進黨布局2026年底地方大選，台北市長人選傳出已鎖定不分區立委沈伯洋，前民眾黨中央委員張益贍對此表示，沈伯洋的基層實力不容小覷，即便台北市基本盤長期「藍大於綠」，但參考過往選戰紀錄，綠營基本盤至少50萬票起跳，而現任市長蔣萬安當選時的票數其實是史上最低。他認為，藍綠在台北市的差距不到10萬票，勝負的關鍵在於那40萬票的「搖擺選民」。張益贍指出，這群搖擺選民常被視為民眾黨的支持者，回溯2014年柯文哲之所以勝選，核心動力是「太陽花學運」激發的新政治浪潮，而非個人魅力。隨著柯文哲與黃國昌在政治上的轉變，過去被扭曲的學運價值應被重新定義。他認為，沈伯洋若能參選，象徵著真正的太陽花世代回歸政壇主流，重新奪回代表這股力量的旗幟。除了沈伯洋外，吳沛憶與黃捷也分別投入台北與高雄的黨部主委選舉。張益贍強調，這顯示「太陽花世代」已在綠營內部茁壯並開始承擔責任。這群年輕戰力接連就位，不僅是一次首長選戰的布局，更象徵民進黨要在未來政壇中，讓當年追求改革的種子再度盛開，挑戰蔣萬安並爭取中間選民的認同。