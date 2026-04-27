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▲JO1大平祥生爆劈腿同公司ME:I成員飯田栞月（如圖），害女方在去年底退出團體。（圖／IG@official_me_i_）

日本人氣男團JO1成員大平祥生，去年被爆出劈腿師妹團ME:I成員飯田栞月，導致女方承受許多罵聲甚至被迫退出團體，而太平祥生在事發後則是宣布暫停演藝活動，半年過去後，今（27）日經紀公司LAPONE娛樂宣佈，大平祥生宣布將於5月31日終止專屬合約，屆時退出團體，掀起許多粉絲討論。大平祥生於2025年10月遭《週刊文春》爆料私生活爭議，報導指出，他當時已有圈外女友，卻同時與師妹團ME:I成員飯田栞月交往，甚至使用三支手機分別聯絡工作、正宮女友與飯田栞月，還將女方名字改成「經紀人」企圖掩人耳目。更具爭議的是，傳出事情曝光後，大平祥生曾試圖以金錢封口，要求圈外女友簽署不得公開關係的切結書，該事件不僅重創個人形象，也被部分日媒點名拖累JO1聲勢，甚至被認為是團體去年無緣《NHK紅白歌唱大賽》的重要原因之一。事發後大平祥生宣布全面暫停活動，至今消失在鏡頭前半年，今日他的經紀公司LAPONE娛樂發聲，透露大平祥生在停工時主動提出對未來方向的想法，經雙方多次討論後，最終決定結束合作，他將在5月31日後終止專屬合約，屆時將退出團體。而大平祥生也透過官方網站發出長文，向粉絲「JAM」、成員與工作人員致歉，坦言因自己的不成熟造成巨大困擾，目前正深刻反省中。大平祥生也提到，從選秀節目《PRODUCE 101 JAPAN》一路走來，到以JO1身分活動約6年半，能與團員及粉絲相遇是人生珍貴寶物，「今後我將踏上另外的人生道路，我會珍視這段過往的經歷，常懷感恩之心，認真走好未來的每一步。」