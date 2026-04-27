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近期春雨鋒面報到，全台水庫進帳，旱災水利署災害緊急應變小組今（27）日召開第三次工作會議，經綜合評估各地水情變化，新竹地區水情燈號由「減壓供水」的黃燈，調降為「水情提醒」的綠燈；同時，科學園區及產業園區的自主節水目標也由7%放寬至5%。根據水利署，4月23日至25日的春雨鋒面，總計為全台水庫帶來約4600萬噸的珍貴水量。其中，石門水庫進帳860萬噸、新竹寶山及寶二水庫230萬噸、苗栗鯉魚潭水庫800萬噸、台中德基水庫900萬噸，高屏溪流量也順利回升至16.2cms。南部地區雖然降雨相對較少，但透過優先運用高屏溪川流水、產業節水及使用再生水、靈活調度區域水庫水源、及農業加強灌溉管理等措施，全台整體水情漸趨穩定。針對各區水情燈號現況，水利署說明，新竹地區因寶山及寶二水庫蓄水率已明顯回升至近7成，供水穩定度提升，因此率先轉為綠燈。台中地區雖然鯉魚潭及德基水庫蓄水均有增加，但考量鯉魚潭水庫蓄水率仍在5成以下，且須因應後續農業一期稻作抽穗期的龐大用水需求，因此維持綠燈不變。台南地區，目前主要供水水庫蓄水量整體約達1.5億噸，可穩健供應公共用水至6月底，供水安全無虞。依據氣象預測，未來一季雨量呈現「正常至偏少」的機率較高。水利署強調，汛期即將到來，將強化各項防汛整備工作。